Scalvini e Hojlund vanno via? Annuncio di Gasperini: “Felice per loro”

La Juventus di Masssimiliano Allegri torna in campo dopo le penalizzazioni in classifica e pareggia 3-3 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I bianconeri ora sono a quota 23 punti in classifica, al nono posto, a -3 dal Torino. Per l’Atalanta, invece, continua la rincorsa al quarto posto occupato dalla Roma e alla zona Champions League. La partita rocambolesca ha messo in mostra tutti i pregi e tutti i difetti di entrambe le squadre che hanno ancora tanto da dare al campionato ma anche tanto da migliorare. La Juventus ha perso il primo “game point” per tentare di iniziare ad accorciare sin da subito la classifica.

Juventus – Atalanta, Gasperini analizza il pareggio dell’Allianz Stadium

Al termine di Juventus Atalanta, Gian Piero Gasperini ha analizzato il pareggio maturato all’Allianz Stadium. Il tecnico si è detto non troppo soddisfatto della prestazione dell’intera rosa vista come si era messa la partita. Ora chiede miglioramenti immediati per tornare a vincere sin dalla prossima settimana per accorciare le distanze. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

“Abbiamo dimostrato una crescita importante. Ora c’è maggior freschezza, grazie alla velocità dei ragazzi che si sono aggiunti. Questa è un’Atalanta diversa, che mi sta dando grandi soddisfazioni. Se vieni a Torino con la Juventus a difenderti e basta non porti a casa il risultato perché basta un rigore, un episodio e finisci per perdere”.

Attacco nuovo come Zapata-Ilicic-Gomez? “No, caratteristiche molto diverse. Zapata ha una grande fisicità, Hojlund di fisicità deve metterne ancora. Ha solo 19 anni ed è destinato a crescere. Gomez e Ilicic erano giocatori tecnicamente di altissimo livello, Boga e Lookman invece prediligono la velocità“.

Atalanta, Hojlund e Scalvini via? Parla Gasperini

Il futuro di Hojlund e Scalvini sarà all’Atalanta o vanno via nel prossimo calciomercato? L’annuncio di Gian Piero Gasperini non lascia spazio a dubbi.

“Scalvini è un gran giocatore già a 19 anni. Un leader, nonostante la giovane età, sia in campo che fuori. Penso sia un predestinato, puoi metterlo dove vuoi. Mi piace molto in difesa perché dà sicurezza nelle uscite, ma farà sempre bene ovunque tu lo metta”.

Futuro Scalvini e Hojlund? “Io sono un uomo di calcio, un uomo di campo. Sono felice quando un ragazzo arriva all’Atalanta, lo vedi crescere e va in una grande squadra. Questo è il mio compito. Il resto è nato da situazioni fuori campo“.

Gasperini si gode l’Atalanta: “Champions League? Ci lavoriamo”

Il futuro dell’Atalanta è immediato: l’obiettivo è rientrare in Champions League. La classifica attuale è favorevole in questo senso ma i nerazzurri devono continuare a lottare e vincere molte partite.

“Noi tutti gli anni, all’inizio, non sapevamo qual era il nostro traguardo. Ce lo siamo conquistati sempre strada facendo, sul campo. La classifica ora è molto buona, ma è ancora tutto da giocare. A me non piace quando cambiano le carte in corsa, non sai mai quello che può succedere. Se tra un paio di domeniche siamo ancora lì potremo dirlo, nessuno si tira indietro”.