Salernitana, altro esonero per Nicola: il suo annuncio è definitivo

Il Napoli di Luciano Spalletti vince anche contro la Salernitana di Davide Nicola. All’Arechi di Salerno termina 0-2 per gli azzurri che confermano e consolidano il primato in classifica, chiudendo il girone d’andata a 50 punti.

Dall’altra parte, invece, ci sono malumori e proteste. La Salernitana di Nicola sembra non riuscire più ad usicre dal periodo negativo. Dopo la roboante sconfitta contro l’Atalanta di qualche giorno fa, sembrava poter cambiare tutto con l’esonero dell’allenatore ma poi si è deciso per il suo ritorno. La situazione non è migliorata, la classifica inizia a diventare pericolosa per i granata che ora rischiano di restare nella zona retrocessione.

Salernitana-Napoli, Nicola analizza la sconfitta e teme l’esonero

Al termine di Salernitana Napoli, Davide Nicola ha analizzato la sconfitta dei suoi che porta a preoccuparsi per la salvezza. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

“Abbiamo dato proprio tutto oggi. Abbiamo incontrato una squadra che ha perso una sola partita e pareggiate due tra Serie A ed Europa. Da un certo punto di vista siamo contenti della compattezza ritrovata, perché non abbiamo subìto i contropiedi presi a Bergamo. Alla fine Meret ha fatto anche una grande parata”.

Che partita è stata Salernitana Napoli? “Abbiamo preparato la partita da mercoledì, tanti hanno avuto l’influenza. In difesa abbiamo giocato con molti giovani, è una squadra che ha cercato di fare la sua partita in maniera importante”.

Salernitana, esonero Nicola: non ci pensa, le sue parole

La sconfitta della Salernitana porta ad un nuovo esonero di Davide Nicola? Il tecnico era stato sollevato dall’incarico dopo la clamorosa sconfitta contro l’Atalanta ma poi era stato richiamato per preparare la sfida con il Napoli.

“Analizzando le caratteristiche del Napoli, si rischiava di poter essere pià alti come pressione e non essere legati come reparti. Purtroppo stiamo prendendo troppe ripartenze e per noi era importante prima di tutto rallentare il loro gioco. Il nostro obiettivo era contenere Osimhen il più possibile. Siamo una squadra in cui non tutti hanno caratteristiche di aggressività”.

Colloqui con il presidente per il futuro? “No, nessun colloquio. Ora bisogna solo lavorare a andare avanti“.

Nicola resta alla Salernitana: “Contava solo la compattezza”

La presenza di Nicola alla Salernitana ora non sembra più in dubbio. Il tecnico ha analizzato la partita con il Napoli ed è fiducioso in vista del futuro.

“Quello che conta per noi, dopo Bergamo, dove avevamo fatto di più ma avevamo concesso troppo e con troppa facilità, stasera la compattezza è il mattoncino da portare avanti”.

“Dia si sta portando un problema alla caviglia sin dal Mondiale. Volevamo limitare Di Lorenzo con questo assetto. Dispiace per l’uscita di Gyomber. Abbiamo commesso ancora qualche errorino, ma la compattezza è il mattoncino da portare avanti e su cui perseverare. Dia può giocare anche in un tridente, poi siamo passati al 4-4-2”.