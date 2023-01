Serie A, contestazione shock contro la squadra: “È una vergogna”

La società ha deciso: si va verso l’esonero in caso di sconfitta e i tifosi sono furiosi. Tutto l’ambiente sembrava aver riconosciuto nel tecnico una guida molto importante ma la situazione è tutt’altro che semplice da risolvere.

Il futuro dell’allenatore si decide nelle prossime ore. Ma i tifosi sono nervosi e iracondi anche con la società. Nonostante i risultati e l’impresa della scorsa stagione, quanto sta succedendo attualmente la situazione è estremamente complessa. Intanto la società si è messa alla ricerca del sostituto perfetto e i tifosi hanno già scelto.

Contestazione shock contro la società: le ultime

Può cambiare il destino dell’allenatore dopo la giornata oderna: l’esonero è molto vicino. Nonostante le buone prestazioni di inizio anno e le chance create per restare nella parte alta della classifica, i tifosi si aspettavano di vedere una squadra più determinata. Gli obiettivi non sono stati raggiunti e sembrano complicarsi sempre di più.

L’esonero sembra la soluzione unica per far risalire la squadra in classifica. Presto potrebbero esserci novità importanti dopo quanto successo nelle ultim settimane. Tutto dipenderà dal nuovo faccia a faccia dei prossimi giorni, dopo la partita che si vivrà in questo weekend. I tifosi non sono felici delle ultime partite e hanno chiesto cambiamenti immediati.

Secondo le ultime notizie, i tifosi hanno scatenato le polemiche contro la società. Il futuro passa da scelte importanti del presidente che presto può cambiare le carte in tavola.

Salernitana Napoli, forte contestazione dei tifosi: contro il presidente

Durante Salernitana Napoli i tifosi hanno esposto uno striscione di contestazione. Il popolo granata non è per niente soddisfatto né dei risultati visti in campo né, tantomeno, quanto sta accadendo con l’esonero e poi il ritorno di Davide Nicola.

Dalla Curva Sud Siberiano, infatti, la contestazione è molto piccata e in caso di sconfitta sono previsti anche ulteriori problemi con la società.

“Una bocca elegante non può farci trovare alla gogna. Prenda in mano la situazione perché tutto questo è una vergogna”.

Salernitana Napoli, contestazione dei tifosi: 300 agenti di Polizia

Salernitana Napoli può essere una partita determinante per Nicola. Un’altra sconfitta potrebbe essere fatale nuovamente per Nicola ma per i tifosi sarà importante capire quali sono i veri piani della società.

La contestazione dei tifosi è prevista anche dopo Salernitana Napoli. Per questo motivo, infatti, la Questura di Salerno ha disposto 300 agenti di Polizia e Carabinieri per evitare qualsiasi problema. Presenti, prima e dopo la partita anche elicotteri per controllare bene la situazione territoriale anche dall’alto. L’ambiente a Salerno è tutt’altro che tranquillo dopo la sonora sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta e dopo l’addio e poi ritorno di Nicola in panchina.