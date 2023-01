Calciomercato Roma: Zaniolo parte subito, è fatta per il sostituto

La prossima sarà una settimana decisiva per il futuro del trequartista della Roma Zaniolo che è pronto a lasciare la Capitale. Intanto Tiago Pinto si sta muovendo per prendere un altro giocatore in attacco.

Ecco le ultimissime notizie riguardo la cessione di Nicolò Zaniolo: il suo entourage è a lavoro per chiudere ogni trattativa. Orma lo strappo è ufficiale, il giocatore è molto vicino all’addio che può concretizzarsi subito. Svelato il nome del sostituto: chi può prendere la Roma.

Zaniolo al Tottenham, il sostituto arriva dalla Serie A

In queste ore è Antonio Conte in pole per portare al Tottenham Zaniolo in questo calciomercato. Il giocatore della Roma è molto apprezzato da Fabio Paratici, ds del club inglese. Le parti devono ancora raggiungere un accordo ma c’è la volontà di trovare al più presto una soluzione. Intanto spunta il nome del possibile sostituto che può arrivare dalla Serie A.

A rilanciare la notizia è il quotidiano La Repubblica che svela il nome dell’obiettivo di Tiago Pinto. Il dirigente dei giallorossi ha già in mente il sostituto di Zaniolo alla Roma, prima di partire con la trattativa servirà la cessione del giocatore scuola Inter che sembra molto vicino al Tottenham.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, alla Roma può andare Deulofeu dell’Udinese.

Deulofeu alla Roma, i dettagli

Nelle ultime ore è uscito fuori il nome del giocatore dell’Udinese Deulofeu che può andare alla Roma in questo calciomercato. Lo spagnolo è uno dei preferiti di Tiago Pinto che prima, però, dovrà cedere Zaniolo che interessa al Tottenham. La prossima settimana sarà molto importante per quanto riguarda questa doppia operazione.

Calciomercato Roma: quanto costa Deulofeu

In questa finestra di mercato potrebbe concretizzarsi la cessione di Zaniolo al Tottenham: a quel punto Tiago Pinto è pronto a portare alla Roma Deulofeu. Lo spagnolo, che è stato già vicino all’addio la scorsa estate, può partire a gennaio davanti ad una proposta da 10-15 milioni di euro. Lo spagnolo, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2024 e anche lui non ha rinnovato con l’Udinese che potrebbe accontentarsi di questa cifra per lasciar partire uno dei suoi migliori giocatori.