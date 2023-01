Calciomercato, l’annuncio spiazza tutti: “In Serie A grazie al mister”

Nel corso di un’intervista il calciatore croato ha ammesso tutti i dettagli in merito al suo approdo in Serie A.

Stagione pazzesca fino a questo momento per il giocatore croato che sta impressionando davvero tutti. Ha grandissimi margini di miglioramento ed è pronto a continuare a dire la sua. Intanto arrivano le ultimissime notizie riguardo il suo futuro.

“In Serie A grazie al mister”, l’annuncio sorprende tutti

Nel corso di un’intervista il giocatore ha svelato i dettagli in merito al suo arrivo in Serie A. Una notizia, questa, che ha colto tutti di sorpresa. Anche perché nessuno si aspettava che il mister potesse convincerlo a vestire la maglia del club italiano. E, in realtà, il lavoro dell’allenatore è stato decisivo ai fini del suo arrivo nel campionato italiano.

A parlare di tutta questa trattativa di calciomercato è il centrocampista del Torino Vlasic che ha raccontato i motivi che l’hanno portato in granata. Decisivo è stato il tecnico Ivan Juric, suo connazionale. Il suo arrivo è stato finalizzato lo scorso 11 agosto 2022: dopo una solta stagione al West Ham, infatti, Vlasic ha deciso di approdare al Torino in prestito con diritto di riscatto per 15 milioni. Ecco, dunque, svelato il futuro del calciatore. E’ lui stesso a ribadirlo nel corso dell’intervista.

Vlasic al Torino, retroscena di mercato: l’annuncio del croato

Nel corso di un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A, il trequartista del Torino Vlasic ha svelato un retroscena di mercato in merito al suo approdo in Italia.

“Diciamo che il motivo del mio arrivo al Torino è stato senza dubbio mister Juric. E’ stato uno dei fattori che mi ha convinto. Grazie al suo stile di gioco e al modo di interpretare il calcio: mi ha affascinato ed attratto. Posso dire che per una squadra che lotta per non retrocedere è più difficile gestire e dominare la partita, anche giocatori creativi come me possono avere dei problemi. In realtà, però, qui a Torino la situazione è diversa: noi puntiamo sempre ad attaccare. Io mi esprimo al meglio in queste tipologie di squadre, piuttosto che in un club che punta sempre a difendersi. Poi devo dire che qui tutti credono e puntano su di me, mi sento bene: sono libero. Adesso, in questo momento della mia vita, voglio essere felice e divertirmi giocando a calcio”.

Calciomercato: Vlasic resta al Torino? Dipende da Juric

Parole al miele quello del centrocampista. Ecco perché adesso il futuro di Vlasic al Torino nel prossimo calciomercato è legato a quello del tecnico Juric sulla panchina dei granata. Da qualche settimana Cairo si è messo a lavoro per provare a stringere i tempi e tentare di chiudere l’affare per blindare il proprio tecnico.