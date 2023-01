Inter, affare dalla Serie B: scambio folle per sostituire il big

Il calciomercato dell’Inter può diventare importantissimo nelle prossime settimane. Ci sono diverse situazioni da tenere sotto controllo già da ora fino alla fine della sessione di gennaio. La società sta iniziando a valutare il futuro per evitare di arrivare all’inizio della prossima stagione con il “fiatone” da improvvisazione.

Marotta e Ausilio hanno già stilato la lista dei nomi da voler portare a Milano per la prossima stagione e stanno decidendo come migliorare al meglio la squadra. Ci sono possibili cessioni illustri a cui dover far fronte e, di conseguenza, calciatori di grosso spessore da andare a prendere per tenere invariato il valore della rosa di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, affare dalla Serie B: è deciso

L’Inter non guarda solo ai grandi campioni già affermati per migliorare la rosa. I nerazzurri non intendono spendere cifre esorbitanti per la prossima stagione, per evitare di cadere in sanzioni e possibili problemi con la Serie A e la UEFA.

Sul taccuino della dirigenza dell’Inter ci sono anche tanti giovani. Sarà importante, per Simone Inzaghi, avere una rosa eterogenea dal punto di vista delle caratteristiche ma omogenea dal punto di vista delle qualità. Giovani ma pronti per la Serie A e per la Champions League: è questa l’idea dei nerazzurri.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta pensando di mettere in piedi un affare con uno dei migliori talenti della Serie B per sostituire il big.

Inter, colpo Scalvini dall’Atalanta: scambio con il bomber

L’Inter ha deciso di puntare fortemente su Giorgio Scalvini per la difesa al posto di Milan Skriniar. Il difensore dell’Atalanta anche in questa stagione si sta mettendo in mostra con prestazioni di altissimo livello ed è sempre uno dei calciatori maggiormente considerati da Roberto Mancini per la Nazionale Italiana.

Il futuro di Scalvini potrebbe essere all’Inter ma l’Atalanta non lo cede facilmente. I nerazzurri di Bergamo chiedono non meno di 40 milioni per cedere il difensore classe 2003 che gioca già come un veterano e da tempo da titolare.

Per questo motivo, l’Inter sta pensando di mettere in piedi uno scambio Mulattieri – Scalvini, con conguaglio economico a favore dell’Atalanta. A riferirlo è il Corriere dello Sport. Il futuro dei nerazzurri passa anche dalla “cantera” e dalla possibilità di andare a prenderei i migliori talenti in giro per l’Italia e per l’Europa.

Inter su Scalvini: quanto lo paga con lo scambio con Mulattieri?

Samuele Mulattieri è il nuovo exploit di casa Inter. Il bomber ligure è uno dei protagonisti assoluti del primato del Frosinone in Serie B con 6 gol e 4 assist in 20 presenze in serie cadetta. Entra in un gol ogni 180 minuti e il suo valore sta crescendo a dismisura.

L’Inter valuta Mulattieri non meno di 10 milioni e offrirebbe all’Atalanta il suo cartellino più una base fissa di 20-22 milioni per prendere Scalvini.