Juventus, Vlahovic e Pogba diventano un caso: tempi di recupero lunghissimi

Brutte notizie arrivano dall’infermeria per la Juventus, visto che i tempi di recupero dai rispettivi infortuni per Vlahovic e Pogba si sarebbero allungati ancora di più.

I due giocatori sono ora diventati un vero e proprio caso. Massimiliano Allegri sperava di riaverli a disposizione per fine mese, così da iniziare ufficialmente la rincorsa al Napoli, ma l’impressione è che il tecnico bianconero debba fare a meno di questi due per ancora tanto tempo.

Nonostante i programmi personalizzati e le sessioni individuali di allenamento, Vlahovic e Pogba sembrano essere lontani dal poter rientrare in campo con la maglia della Juventus.

Juventus, gli infortunio ora sono un rebus: le ultime su Vlahovic e Pogba

La Juventus è stato sicuramente una delle formazioni più martoriate dagli infortuni in questa prima parte di stagione. La formazione bianconera ha infatti dovuto in diverse occasioni far fronte ad assenze importanti, partendo da Szczesny arrivando a Di Maria, Pogba e Vlahovic, le tre stelle di questa squadra.

Mentre El Fideo sembra essere tornato carico ed in salute dopo il vittorioso Mondiale con la sua Argentina, il 10 ed il 9 non danno segnali di ripresa a tifosi e Max Allegri, che speravano di poterli rivedere in campo il prima possibile per continuare la rincorsa al Napoli capolista, contro cui la Juventus si dovrà confrontare proprio settimana prossima.

La situazione non sembra essere però tragica come in realtà la si sta descrivendo. Tuttosport ha infatti messo ordine e fatto il punto sulle condizioni e sui recuperi dagli infortuni di Vlahovic e Pogba per la Juventus, accendendo qualche speranza nei tifosi bianconeri.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Juventus, Pogba scalpita: l’obiettivo del francese

Paul Pogba è stato uno dei colpi d’effetto dell’estate bianconera, ma dal suo ritorno a Torino il francese non è mai riuscito a vestire all’Allianz Stadium la maglia numero 10 a 7 anni dall’ultima volta. Il problema al menisco è risultato essere più complicato del previsto, ma Tuttosport rileva come il centrocampista ex Manchester United sia sempre più vicino al rientro.

Fallito l’obiettivo Napoli, Pogba ha ora in mente di recuperare dal suo infortunio e tornare in campo con la Juventus a fine gennaio, come rilevato da lui stesso durante la finale mondiale ad un membro UEFA nel consiglio FIFA.

Il Polpo dice infatti di stare bene ma la Juventus, scettica, continua ad andare cauta sulle sue condizioni, per evitare una ricaduta e rischiare di perderlo per ancora tanto tempo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, il mister annuncia: “Non so se rimarrà con noi”

Juventus, Vlahovic è un rebus: le ultime

Mentre per Pogba la fiducia cresce, per Dusan Vlahovic la Juventus non ha intenzione di dare false speranze. La pubalgia continua infatti ad infastidire il numero 9 bianconero che non riesce a trovare pace. Con il Napoli saranno infatti 8 le partite saltate in stagione dal serbo, ma l’impressione è che il conto possa continuare.

Il programma di recupero dello staff medico bianconero non ha avuto dunque alcun risultato. Il 9 è infatti al lavoro da prima della sosta per smaltire completamente la pubalgia, ma ad oggi la Juventus non riesce ancora a dare tempi precisi per il ritorno in campo di Dusan Vlahovic dal suo infortunio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, arriva il “Pogba inglese”: colpo d’oro a parametro zero ✍🏻