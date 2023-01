Milan, De Ketelaere è il flop dell’anno: va via? Arriva l’annuncio

Charles De Ketelaere è il colpo flop del calciomercato del Milan. Il trequartista belga era arrivato in rossonero con grandi aspettative ma non è mai riuscito ad essere decisivo, tanto da far chiedere ai tifosi se è stato il colpo giusto o se l’investimento fatto per lui sia stato sprecato.

Dal Mondiale sono venuti fuori nomi molto interessanti che il Milan ha inserito nei propri database di mercato. Massara e Maldini stanno già pensando al futuro in caso di addio di De Ketelaere, che continua ad essere poco incisivo e impalpabile nella maggior parte delle presenze di questa stagione.

Calciomercato Milan, flop De Ketelaere: piovono critiche

Charles De Ketelaere è l’anello debole del Milan. Il trequartista belga è stato inseguito per tutta l’estate dai rossoneri e dopo una lunga trattativa è arrivato a Milano con il fardello di dover essere immediatamente importante. Sin dalle prime uscite in rossonero, però, non ha mai inciso, è sempre sembrato una voce fuori dal coro e ora iniziano a sorgere i primi dubbi.

I primi mesi di De Ketelaere al Milan sono stati impalpabili. Poco utilizzato da Pioli da titolare, mai incisivo quando entrato in campo, sempre “spaesato” e fermo a 0 gol e 1 assist in stagione. Numeri pessimi per uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.

Sui social, però, sono arrivate le prime, pesanti, critiche a De Ketelaere da parte dei tifosi del Milan. Tanti fan dei rossoneri hanno chiesto spiegazioni alla società sul mancato utilizzo dal primo minuto del giovane fantasista e si stanno chiedendo se è stato l’investimento giusto dell’estate dei rossoneri.

Milan, è già tempo d’addio per De Ketelaere? Il messaggio di Calabria

Il Milan e Charles De Ketelaere non hanno ancora trovato la felicità. Il centrocampista rossonero ha tante qualità ma non riesce a metterle in mostra in questi primi mesi rossoneri. In Belgio giocava con molta più libertà ed era decisivo: con Pioli gioca poco ma è lo stesso tecnico a ripetere in continuazione che intende aspettarlo perché sa che prima o poi uscirà fuori il vero “CDK”.

Davide Calabria, capitano e leader del Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha promosso De Ketelaere e ha spento le voci e le polemiche che lo vorrebbero lontano dal Milan.

“Charles deve solo stare tranquillo, isolarsi un pio di più e non ascoltare le voci esterne. Col talento che ha può aiutare molto la squadra, quello che fa in allenamento può farlo anche in partita. Arriva da un campionato diverso quindi ovvio che ha bisogno di tempo. Penso che sia la squadra giusta per lui, deve solo avere fiducia e credere in se stesso che noi siamo con lui fino alla fine”.

De Ketelaere Milan: il piano di Pioli per il belga

Il Milam attende Charles De Ketelaere e De Ketelaere ha intenzione di prendersi il Milan. La grandeoccasione da non sbagliare, può essere tra pochissimi giorni, l’11 gennaio, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro arriverà il Torino e ci sarà bisogno di ruotare gli interpreti, soprattutto con un reparto offensivo così martoriato dagli infortuni. De Ketelaere sarà titolare e dovrà dimostrare di essere da Milan.

