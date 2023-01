Calciomercato: mega offerta per Gvardiol, sarà il nuovo centrale

Dopo un Mondiale da urlo è arrivata un mega offerta per Gvardiol che potrebbe una volta e per tutte definire il suo addio al Lipsia in questo calciomercato.

In Qatar il centrale croato si è una volta e per tutte consacrato, attirando su di sé l’attenzione dei migliori club del mondo. Le richieste del club tedesco per il 20enne erano fuori di testa, ma alla fine la società è riuscita a trovare un compromesso trovando un accordo con la squadra del gruppo RedBull.

Ci saranno ora da definire gli ultimi, ma importanti, dettagli del trasferimento, ma Gvardiol è sempre più vicino a diventare il nuovo centrale titolare del top club.

Calciomercato, definito il futuro di Gvardiol: ecco il club in pole

Importanti novità arrivano sul futuro di Josko Gvardiol in questo calciomercato. Dopo un Mondiale da urlo il croato è sulla bocca di tutti, e visti i club interessati è sempre più improbabile una sua permanenza in Bundesliga.

Pagato “solo” 18 milioni dalla Dinamo Zagabria un’estate fa, il Lipsia è sì disposto a cedere Gvardiol, vista anche la volontà del ragazzo, ma solo alle sue condizioni, registrando cioè un’importante plusvalenza. Le richieste che i tedeschi del gruppo RedBull fanno per il classe 2002 sono infatti elevate, forse a tratti anche proibitive, ma c’è un club in particolare disposto ad accontentare ogni richiesta del Lipsia pur di ingaggiare il croato.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il Real Madrid è ad oggi il club più quotato ad ingaggiare Josko Gvardiol in questo calciomercato, complice anche il fatto che il Chelsea abbia virato su Badiashile abbandonando la pista che portava al centrale del Lipsia, forse pecche proprio troppo esosa.

Il Real fa sul serio per Gvardiol: le richieste del Lipsia

A quanto pare il Real Madrid ha intenzione di fare sul serio per Josko Gvardiol. Il croato è un obiettivo concreto per la difesa dei Blancos che, nonostante la concorrenza, sono fiduciosi di riuscire a mettere a disposizione di Carlo Ancelotti il talento classe 2002.

L’unica ostacolo che i Blancos dovranno provare a superare sono le richieste del club tedesco. Stando alle ultime notizie, infatti, il Lipsia non ha alcuna intenzione di lasciar partire Gvardiol in questo calciomercato per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro.

Il Real Madrid non è però intimorito da queste cifre, visto che già in passato sono state fatte operazioni simili. L’unica cosa, però, è che vista la complessità delle operazioni, Florentino Perez potrebbe pensare di compiere l’assalto decisivo a Gvardiol in estate.

Calciomercato, il Real deve muoversi se vuole Gvardiol: la concorrenza è tanta

Il Real è forse uno dei pochi club che può permettersi il cartellino di Josko Gvardiol, ma non è l’unico. Nonostante le esose richieste del Lipsia, altri due top club europei sono pronti a fare follie pur di ingaggiare il centrale croato.

Stando alle ultime notizie, infatti, anche Manchester City e Chelsea potrebbero pensare di presentare un’offerta importante al Lipsia per Gvardiol in questo calciomercato. I Citizens sono sicuramente più propensi rispetto ai Blues, visto che quest’ultimi hanno appena sborsato 33 milioni di euro per Badiashile.

