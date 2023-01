Calciomercato: ecco il nuovo portiere, realizza il suo sogno

Sta per entrare nel vivo la trattativa di mercato che farà felice il portiere. Sognava da tanto questa squadra, adesso l’affare si può fare.

Svolta di calciomercato per il club che è pronto a cedere l’estremo difensore che potrà realizzare il suo sogno e andare nel club che ha sempre desiderato.

Arrivano aggiornamenti riguardo l’affare di calciomercato che vede coinvolto il portiere che, a sorpresa, è pronto a lasciare per sempre il suo attuale club per trasferirsi nella squadra dove ha sempre sognato di giocatore. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo.

Calciomercato: stanno prendendo il portiere

Sono ore cruciali in merito al futuro del giocatore che sta decidendo il suo destino. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, la società è in attesa di una risposta definitiva per capire poi come muoversi.

Al tramonto della sua carriera, il sogno dell’attuale portiere del Napoli Sirigu è quello di andare a giocare con il Cagliari. L’affare potrebbe concludersi in questa sessione di calciomercato di gennaio. A riportare gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa è il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà.

Ultime Napoli: Sirigu al Cagliari

La prossima settimane sarà decisiva per il futuro a Napoli di Sirigu che è tentato dal richiamo della sua Sardegna. Nato a Nuoro, l’estremo difensore si è formato calcisticamente al Venezia dopo che nel 2002 fu scartato dalla Primavera del Cagliari. Adesso, dopo anni di distanza, il portiere è pronto a realizzare il suo sogno e a giocare con il club rossoblù.

La squadra di Claudio Ranieri, infatti, sta valutando con grande attenzione il profilo dell’esperto giocatore che può fare da chioccia a Radunovic ed essere un’arma in più anche all’interno dello spogliatoio grazie alla sua grande esperienza. Giulini sta riflettendo se portare a Cagliari Sirigu in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Napoli: bloccato Contini in caso d’addio di Sirigu

La prossima settimana sarà decisiva. Si capirà tanto del futuro di Sirigu che è pronto a lasciare Napoli e ad andare al Cagliari. Intanto Giuntoli ha già bloccato Nikita Contini, attualmente in prestito alla Sampdoria ma di proprietà degli azzurri.

In caso d’addio di Sirigu, il Napoli è pronto a richiamare Contini che a quel punto potrà ricoprire il ruolo di vice Meret.

