Serie A: scontri choc tra tifosi, la situazione è grave

Pessime notizie arrivano per il calcio italiano che è ancora protagonista in negativo per quanto riguarda i violenti scontri tra tifosi di squadre rivali che hanno creato scalpore per la violenza usata in queste ultime ore. Bruttissime scene che sono state mostrate anche da alcuni video che hanno documentato l’accaduto.

Ancora una volta la Serie A mostra immagini pessime per il mondo del calcio all’estero e ai giovani che crescono con la passione verso questo sport. Il mondo degli ultras continua ad avere la meglio in Italia nonostante tantissimi anni di lotte. In Italia si registrano anno dopo anno sempre scontri di violenza che non riescono ad essere gestiti al meglio. Erano anni che due tifoserie del genere non andavano allo scontro e questa volta è un chiaro segnale a quanto accaduto in passato.

Dopo la vicenda che portò alla morte del giovane tifoso azzurro Ciro Esposito, non erano più stati registrati scontri tra tifosi di Roma e Napoli per moltissimi anni. Questa volta, invece, è accaduto di nuovo che le due tifoserie si sono scontrate tra loro. Perché proprio in queste ore sono spuntati fuori dei video sui social di alcuni scontri tra tifosi di Roma e Napoli. Ci sarebbe stato un agguato da parte della tifoseria contro quella rivale e il tutto sarebbe accaduto in autostrada.

Scontri tifosi in Serie A

Brutte immagini che non rilasciano nessun insegnamento. Anzi, mostrano ancora la crudeltà che c’è in giro e che riguarda i tifosi di squadre rivali che sono arrivati allo scontro pesante. Questa volta sono stati i tifosi del Napoli a tendere una trappola a quelli della Roma. Un agguato sull’autostrada che porta verso Firenze, dove ci sarebbero stati anche dei feriti.

Tifosi Napoli contro quelli della Roma

Lancio di sassi e lacrimogeni dei tifosi del Napoli contro quelli della Roma. E’ accaduto sull’autostrada che porta verso Firenze, perché i tifosi del Napoli erano in viaggio per Genova dove si giocherà la partita con la Sampdoria, mentre quelli della Roma verso Milano, dove ci sarà la partita serale con il Milan. Brutte le immagini che sono spuntate fuori con dei video, dove alcuni tifosi sono stati coinvolti in maniera più diretta e sono rimasti feriti.

Scontri tifosi Napoli Roma: un ferito

Infatti, nell’agguato dei tifosi del Napoli alla Roma una persona è rimasta ferita. Immediato il trasporto in ospedale ad Arezzo, dove ora è sotto controllo dei medici ma le sue condizioni non preoccupano in maniera particolare.

