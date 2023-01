Esonero in Serie A, parla l’amministratore delegato: l’annuncio 🚨

In diretta, ha parlato l’amministratore delegato in merito all’esonero in Serie A. Ecco cos’ha detto ai microfoni di DAZN.

I risultati sono un po’ venuti meno nel corso di questa prima parte di stagione e, con la consapevolezza degli stessi, non sono mancati i rumors legati all’esonero del tecnico.

Qualche sconfitta di troppo che ha portato a riflessioni per uno dei club in Serie A che più aveva colpito. Con un calciomercato, appena aperto ma che ha già trovato colpi importanti per la stessa squadra, ecco che viene annunciato il futuro sull’allenatore.

Esonero in Serie A, le parole a Sky Sport dell’ad

Ha parlato in merito all’esonero in Serie A, l’amministratore delegato Maurizio Milan.

Nel corso del pre-partita di quest’oggi in Serie A e ai microfoni di Sky Sport, per la partita che si gioca valevole per la Serie A, ha parlato Milan in merito alle news emerse nel corso di questi ultimi giorni. L’ad ha infatti ribadito la propria posizione, dopo i recenti risultati non all’altezza delle aspettative, da parte del proprio allenatore.

Al centro delle questioni, ci è infatti finito Davide Nicola, per un potenziale esonero dalla Salernitana. Milan, prima della sfida contro il Torino, ha fatto chiara la posizione sua e del presidente, Danilo Iervolino.

Le parole di Maurizio Milan su Davide Nicola

Ha parlato di Davide Nicola, dopo le news sul suo esonero, l’ad della Salernitana, Maurizio Milan. Quelle che seguono, sono le sue parole ai microfoni dell’emittente satellitare: “Il presidente Iervolino è un leader, parliamo di un trascinatore. È uno che lavora oggi, ma vive per il domani, in ottica futura. Ha analizzato la sfida contro il Milan, in un pranzo molto lungo. In maniera coesa abbiamo lavorato per la sfida di oggi, con le scelte fatte ovviamente da Davide Nicola. E ribadiamo che non è mai stato in dubbi per noi, c’è totale fiducia a tutta la struttura e all’allenatore”.

Ultime Salernitana, i numeri di questa stagione

La Salernitana non vince dal 22 ottobre, da lì in avanti solo un punto ottenuto e la sconfitta pesante contro il Monza brucia in casa granata. Pertanto, se dovessero emergere nuovi problemi legati ai risultati, avanzeranno riflessioni ulteriori sul club campano che, tra non molto, dovrà anche affrontare il Napoli nel sentitissimo derby a Salerno che si disputerà all’Arechi fra due settimane.