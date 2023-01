Milan Roma, pareggio in extremis: Pioli se la prende con Dybala

La Roma di José Mourinho e Salvatore Foti blocca il Milan di Stefano Pioli: a San Siro termina 2-2. Dopo la prima vittoria del 2023 contro la Salernitana, i rossoneri fermano in casa e legittimano il sorpasso della Juventus, e lasciano una prateria al Napoli oggi vincente a Marassi contro la Sampdoria e a +7

La Roma continua nella serie positiva e fa ancora punti a San Siro dopo la vittoria contro l’Inter. Ora i giallorossi sono a quota 31 punti, al sesto posto, in piena corsa per la Champions League e per i grandi trguardi di questa stagione.

Milan Roma finisce 2-2: l’analisi di Stefano Pioli

Al termine di Milan Roma, Stefano Pioli ha analizzato la prestazione dei suoi. Il tecnico rossonero si è detto non particolarmente soddisfatto della prestazione e della mancata attenzione degli ultimi 10 minuti. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

“Con i cambi volevo mettere enege fresche sin dall’inizio. Volevo anche alzare i centimetri della squadra. Non aver vinto una partita giocata così bene è un vero peccato”.

Milan diverso? “Alla squadra dirò che dobbiamo continuare a giocare così ma che le partite finiscono al 95’ e che serve più attenzione. Abbiamo preso 2 gol su calci piazzati e non possiamo concedere. Siamo delusi, avevamo giocato bene e meritavamo di vincere. Purtroppo ci siamo incasinati la vita da soli“.

Milan, Pioli se la prende con Dybala: le parole

Il pareggio della Roma è arrivato al 94′, con un calcio di punizione guadagnato da Paulo Dybala che non è andato giù all’allenatore del Milan, Stefano Pioli. Il tecnico ha sottolineato la furbizia dell’attaccante argentino.

“Dybala è stato furbo e ha cercato il fallo e Vranckx è stato un po’ troppo aggressivo. I minuti finali sono cambiati con il 2-1 di Ibanez. Loro poi ci hanno provato fino alla fine, noi dovevamo difendere meglio in quelle situazioni. Dispiace non aver vinto, l’avevamo preparata bene e l’abbiamo giocata bene. Analizzeremo con calma le gare”.

Difficoltà dal punto di vista fisico? “Sinceramente non lo so. Spero di sì ma stasera non ho certezze. Si giocherà tanto ma stiamo bene. Speriamo di recuperare qualcuno”.

Milan, dubbio Leao e Bennacer per il futuro: parla Pioli

Stefano Pioli, poi, ha parlato del futuro di Rafael Leao e di Ismael Bennacer con il Milan: firmano il rinnovo? Il tecnico ha glissato la domanda sul futuro di due dei suoi uomini migliori, lasciando i tifosi con grossi dubbi.

“Smetterei a parlare dei contratti e degli infortuni e parlerei solo delle partite. Io vedo ragazzi felici e contenti che danno sempre il massimo, questa è la cosa importante