Inter, doppio infortunio e grande preoccupazione: parla Inzaghi

L’Inter esce con le ossa rotte dall’U-Power Stadium di Monza. Dopo la vittoria interna contro il Napoli si pensava di aver trovato la strada giusta per tornare ad impensierire le prime della classe e invece nel derby lombardo la situazione è precipitata e il pareggio ha lanciato nuove ombre sulla causa nerazzurra, che ora deve guardarsi alle spalle dagli attacchi della Roma e della Lazio.

Il pareggio dell’Inter è stato salutato con estremo rammarico da tutto il popolo nerazzurro, Inzaghi in primis, che ha protestato veementemente contro l’arbitro Sacchi per non aver concesso un gol regolare all’Inter che avrebbe, probabilmente, regalato 3 punti e una vittoria importantissima in vista del futuro.

Inter, doppio infortunio e preoccupazione: le ultime

L’Inter, dopo il pareggio di Monza, dovrà immediatamente tornare al lavoro per studiare le mosse migliori da mettere a punto per riuscire a tornare subito in campo nel migliore dei modi ed evitare periodi di crisi. Il pareggio con i brianzoli ha il sapore della sconfitta, per come è arrivato e ora la classifica vede Lazio e Roma estremamente vicine ai nerazzurri.

Il futuro dell’Inter si scrive già sabato prossimo, a San Siro contro il Verona. Vincere per tornare a riprendere fiducia e a dimostrare di non essere una squada a corrente alternata. Inzaghi, probabilmente, punterà ancora sui suoi fedelissimi ma ci sono anche dei problemi importanti dopo Monza.

Secondo le ultime notizie, infatti, l’Inter deve fare i conti con un doppio infortunio che tiene in ansia Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro non sa se potrà contare anche su due dei suoi uomini migliori e attende risposte ufficiali.

Inter, infortunio Barella e Calhanoglu: le condizioni

Durante Monza-Inter, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno chiesto il cambio per un infortunio. I due centrocampisti non sono usciti nelle migliori condizioni dall’U-Power Stadium e le loro condizioni saranno valutate solo nei prossimi giorni con estrema attenzione.

Al termine della partita, Simone Inzaghi a Sky Sport, ha parlato del doppio infortunio di Barella e Calhanoglu, nella speranza che non siano problemi gravi, considerata la difficoltà del periodo e delle tante partite ravvicinate.

"Hanno chiesto entrambi di uscire, speriamo non sia nulla di grave. Sembrano due semplici indolenzimenti, anche perché sarebbe il momento sbagliato. I loro cambi sono stati forzati, mentre quello di Dzeko no. Con il Napoli i cambi ci avevano dato una grossa mano. Stasera Gagliardini, Gosens e Asllani secondo me hanno fatto un'ottima partita. Siamo ad analizzare un pareggio che brucia ma che non ci rallenta perché dovremo continuare a fare punti".

Infortunio Barella e Calhanoglu: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Barella e Calhanoglu dal doppio infortunio non sono chiari e tengono in ansia l’Inter. Le sensazioni iniziali di Simoni Inzaghi non sono gravi. Ha parlato di possibile “semplice indolenzimento” e in questi casi i tempi di recupero sono relativamente brevi. Se così fosse, sarebbero tranquillamente arruolabili per la partita di sabato prossimo contro il Verona.

Ma i prossimi giorni chiariranno meglio le condizioni di Barella e Calhanoglu dopo l’infortunio e Inzaghi avrà un quadro più chiaro.

