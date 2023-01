Valencia: esonero Gattuso, è pronto a pagare

Ultimissime notizie che possono cambiare il futuro di Gennaro Gattuso che può anche tornare in Italia. Perché potrebbe essere ad un passo il suo addio dal club spagnolo del Valencia dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. Adesso c’è un clima poco piacevole attorno alla squadra e al tecnico italiano che sta affrontando delle difficoltà serie.

Grande contestazione contro Gattuso al momento del suo arrivo a Valencia. Il club e l’allenatore non sono entrati subito in sintonia per questioni legate al calciomercato. Poi però la svolta e i risultati che hanno dato ragione all’ex tecnico di Milan e Napoli. Dopo un periodo positivo però ora non sta affrontando una situazione piacevole per quanto accaduto nelle ultime settimane. La classifica ora non piace più ai tifosi come qualche mese fa.

Il Valencia di Gattuso era andato alla pausa del campionato per i Mondiali in Qatar con 19 punti in 14 partite e con pochi punti di distanza dalla zona Europa, l’obiettivo che chiedono i tifosi e che la società con il proprio allenatore vorrebbe raggiungere. Qualcosa è cambiato ora però, perché dopo la lunga sosta la stagione è ripartita e sono arrivati subito due risultati pessimi per la società spagnola. Infatti, non c’è un clima piacevole attorno al club che ora sta in una situazione piuttosto delicata.

Valencia: addio Gattuso, è contestazione

C’è grande contestazione dei tifosi del Valencia contro la squadra e Gattuso è coinvolto. L’allenatore italiano con i suoi ragazzi hanno ottenuto 2 sconfitte su 2 nelle prime due partite dopo la sosta. La classifica è ancora bloccata a 19 punti e ora la zona Europa si sta allontanando. Questo può risultare un problema per il club spagnolo che dovrà provare a rimontare. Al momento però c’è solo un pessimo clima, che potrebbe essere messo da parte le prossime settimane. Il Valencia prova il riscatto contro l’Almeria, ma la partita si giocherà soltanto il 23 gennaio, ora ci sarà una sosta per il campionato spagnolo con spazio alla Coppa di Spagna.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Valencia: Gattuso a rischio esonero?

Sono arrivate direttamente le parole di Gattuso del Valencia dopo la sconfitta con il Cadice in casa. Queste le dichiarazioni di Gennaro Gattuso che si è preso tutte le colpe: “Abbiamo giocato male. È un momento molto complicato per noi, e io sono il primo responsabile. Capisco la contestazione”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ladri in casa Gattuso: la situazione

Esonero Gattuso: la decisione del Valencia

La decisione del Valencia può arrivare nelle prossime settimane sull’esonero di Gattuso. Al momento però non c’è nulla, nemmeno una voce su un possibile sostituto. Perché il club crede fortemente nel proprio allenatore e ha deciso di confermarlo subito. Fiducia rinnovata, ora ci si aspettano dei segnali in vista delle prossime settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontri tifosi Serie A: è accaduto per strada