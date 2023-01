Serie A: Zidane ha rifiutato 2 offerte

Le ultimissime di calciomercato che riguardano il futuro di Zinedine Zidane su una nuova panchina. Dopo il Real Madrid e la pausa arrivano aggiornamenti sul tecnico che può tornare in panchina. Sono diverse le offerte che già sono state presentate per lui nelle ultime settimane. Infatti, ora può arrivare una svolta importante per la carriera.

Dopo aver preso l’eredità di Carlo Ancelotti in panchina al Real Madrid, dove ha avuto grandi successi, ora per Zidane è arrivato il momento di tornare ad allenare. Perché lasciato il club spagnolo ha avuto un periodo di pausa abbastanza lungo. Non avrà l’occasione di allenare la Nazionale francese (il suo sogno) dovrà aspettare ancora qualche anno visto il rinnovo di Deschamps. Per questo motivo ora sono arrivate già altre offerte per lui che fanno capire quale sarà la sua prossima squadra allenata.

Non sarà una Nazionale la prossima squadra allenata da Zidane che potremmo di nuovo vederlo in panchina in Europa. Il giovane tecnico ha fatto delle scelte importanti nelle ultime ore, perché la sua intenzione è proprio quella di restare ancora in Europa. Il calciomercato riserverà delle sorprese molto importanti riguardo quello che sarà il futuro di Zidane.

Zidane rifiuta due offerte

Zinedine Zidane ha rifiutato un’offerta della federazione calcistica americana per allenare gli Stati Uniti e anche quella del Brasile. Due offerte importanti da parte delle Nazionali, che non sono state prese in considerazione dal tecnico francese. Secondo le informazioni diffuse da L’Équipe, o allenerà la Francia come Nazionale o nessun altro. Per questo motivo, dopo le due offerte rifiutate, Zidane è pronto a tornare in panchina con un club.

Prossima squadra Zidane

Secondo il quotidiano spagnolo AS, Zinedine Zidane ha rifiutato tutte le offerte ricevute in queste ultime ore da Nazionali. L’allenatore tornerà in panchina per allenare un club e farà la sua scelta con clama. Tante già le offerte ricevute in queste ultime settimane, che potrebbero portare Zidane ad allenare anche in Europa o addirittura in Italia, dove il giovane allenatore è sempre stato stimato da una società in particolare.

Calciomercato: Zidane torna ad allenare in Europa

Queste scelte rifiutate da parte di Zidane di allenare una Nazionale che non sia la Francia allora lo avvicinano sempre di più alla possibile scelta di andare ad allenare un club. Infatti, le prossime settimane possono essere decisive per quanto riguarda la scelta di Zidane di andare ad accettare l’offerta di Juventus o altri club. Chelsea e Paris Saint Germain pure in Europa pensano a lui.

