Calciomercato: Smalling alla Juve, la Roma blocca il sostituto

Il contratto di Smalling con la Roma è in scadenza a giugno 2023. L’inglese può andare alla Juve a parametro zero, intanto i giallorossi hanno già individuato il sostituto.

Svolta di mercato riguardo il futuro del difensore centrale che è tentato dall’offerta dei bianconeri.

Arrivano gli ultimi aggiornamenti in merito al possibile trasferimento alla Juventus di Smalling. Il giocatore non intende rinnovare con la Roma ed è per questo che i suoi agenti sono a lavoro per trovargli una nuova destinazione in Italia. C’è il club bianconero sulle sue tracce, così come l’Inter che aveva avuto nelle scorse settimane dei contatti con alcuni intermediari. Intanto i giallorossi si stano già muovendo per bloccare il sostituto che potrebbe arrivare dalla Germania.

Calciomercato Roma: ecco il sostituto di Smalling

Il general manager Tiago Pinto, resosi conto delle difficoltà per arrivare al rinnovo di Smalling, ha deciso di prendere un altro difensore. Ecco le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Germania in merito al futuro del centrale nel mirino dei giallorossi. Anche lui ha il contratto in scadenza nel 2023 e non vuole rinnovare con il suo attuale club.

Una situazione simile a quella di Smalling, pronto a lasciare la Roma per andare alla Juventus la prossima estate. L’inglese è stato offerto anche all’Inter che, però, non ha approfondito ed è a lavoro per rinnovare il contratto di Skriniar. Intanto Mourinho per la prossima stagione potrà contare su un nuovo centrale difensivo: ecco il nome del calciatore che è finito nel mirino di Tiago Pinto.

Per il prossimo calciomercato Roma c’è Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.

N’Dicka alla Roma, cosa sta succedendo

Il centrale francese di 23 anni è nel mirino dei giallorossi. C’è la volontà da parte di Tiago Pinto di portare alla Roma N’Dicka nel calciomercato estivo. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e può arrivare a parametro zero visto che non rinnoverà con i tedeschi.

Intanto la società inglese è a lavoro per cedere già a gennaio il giocatore per evitare di perderlo gratis la prossima estate. In questo momento, però, la società giallorossa non può offrire nulla all’Eintracht.

Roma: su N’Dicka Arsenal e Tottenham

Un vero e proprio cambio generazionale per la Roma che è pronta a sostituire Smalling con N’Dicka. Ma c’è qualcosa che non quadra. Secondo il Frankfurter Rundschau, Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte è nel mirino di Arsenal e Tottenham. Una vera beffa per la Roma che potrebbe dire addio al suo obiettivo di mercato. Le due società inglesi sono pronte a prendere subito il francese e versare qualcosa nelle casse del club tedesco.

