Juventus o Inter: Tiago Pinto annuncia il futuro del giallorosso

Come sarà la Juventus della prossima stagione? I piani della dirigenza sono chiari. Bisogna migliorare la rosa senza sperperare somme di denaro molto importanti. Il calciomercato di gennaio sarà già il momento giusto per iniziare a costruire la squadra per la prossima stagione.

La dirigenza della Juventus vuole migliorare la rosa ma ci sono anche possibilità di addio. Allegri aspetta il ritorno in campo dei grandi e solo dopo ci sarà tempo di ragionare sulle entrate e sulle uscite. Per la prossima stagione, però, si guarda anche alla Serie A per andare a prendere calciatori che non hanno situazioni molto felici con i rispettivi club.

Calciomercato Juventus, colpo dalla Roma: le ultime

La Juventus valuta i possibili nuovi innesti per il futuro. Il calciomercato di gennaio sarà importante per capire in che direzione andrà la nuova dirigenza e che tipo di acquisti vorrà fare. Per i bianconeri sarà importante liberarsi degli esuberi e degli ingaggi pesanti, sia ora che in estate, per poter avere i conti a posto e la possibilità di investire nel modo giusto.

Allegri si era detto non soddisfatto della rosa messa a disposizione dalla società ma la situazione è tutt’altro che tranquilla anche ora che i bianconeri hanno iniziato a vincere e a risalire la classifica. Per i prossimi giorni potrebbe arrivare almeno un colpo a sorpresa e lo stesso potrebbe succedere in estate. Non ci sono ancora novità determinanti ma molte notizie di affari che potrebbero chiuersi a breve.

Le ultime notizie di mercato, la Juventus sta studiando un nuovo colpo dalla Roma. Allegri ha in mente un piano per crescere ma deve essere seguito passo dopo passo dalla società se vuole continuare a puntare su di lui.

Calciomercato Juventus, occhi su Smalling per la difesa

La Juventus sta pensando all’innesto di Chris Smalling dalla Roma. Il difensore centrale inglese ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe essere uno dei colpi preziosi per la Juve dell’anno prossimo. Nonostante l’età avanzata, che non collima con la nuova politica societaria, che intende puntare sui giovani, il difensore potrebbe rappresentare un colpo eccezionale.

Tiago Pinto, prima di Milan-Roma, ha parlato a chiare lettere del futuro di Chris Smalling che può salutare i giallorossi alla fine della stagione.

“È così determinate tanto che oggi è titolare e avrà modo di fare una grande partita. La volontà di entrambe le parti è di continuare insieme e a suo tempo sistemeremo la cosa”.

Juventus su Smalling: c’è anche l’Inter

Smalling alla Juventus? Il difensore è nel mirino dei bianconeri da tempo ma sulle sue tracce c’è anche l’Inter che sta pensando all’innesto dell’inglese per migliorare la difesa di Simone Inzaghi.

Ma la Roma non intende perderlo e sta per formulare l’offerta per il rinnovo per farlo continuare in giallorosso. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’ex Manchester United.

