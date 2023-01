Serie A: accordo con il difensore, firma fino al 2026

Aggiornamenti di calciomercato che riguardano il top club di Serie A. Arriva l’accordo per il rinnovo di contratto tanto atteso. I tifosi e la società sono pronti ad esultare, così come l’allenatore che avrà ancora per lungo tempo il suo miglior difensore che si sta rivelando sempre più decisivo in questi anni, fino ad indossare anche la fascia da capitano.

Sono tanti i giocatori che sono diventati rappresentativi per i loro club tra presente e futuro e per questo le società vogliono assicurarsi le loro prestazioni anche per i prossimi anni. Il mercato di gennaio può essere uno spartiacque per alcuni di questi top player che in Serie A fanno la differenza e per questo fanno gol a tanti altri club in giro per l’Europa. Ora ci sono notizie importanti che riguardano l’accordo raggiunto.

La Juventus vola a 8 vittorie consecutive con Danilo che segna nei minuti di finali con la partita contro il Bologna. Ottavo successo di fila dei bianconeri e senza mai subire gol in queste ultime 8 partite di campionato. Un dato davvero impressionante della squadra di Allegri che deve ringraziare tutti, ma soprattutto Danilo che ha preso in mano la situazione per il reparto difensivo. Intanto, per lui è pronto un premio che lo farà restare alla Juve a lungo.

Serie A: pronto il rinnovo

Tra i migliori club di Serie A c’è anche la Juventus che sta provando a programmare il futuro dopo il caos lasciato da Agnelli e gli altri dirigenti. Ci sono diversi giocatori che potrebbero firmare nuovi contratti e tra questi anche Danilo che è in scadenza con la Juve e si valuta il suo rinnovo ormai da tempo.

Il rinnovo di Danilo con la Juve è pronto.

Rinnovo Danilo Juve: le ultime

Sembra esserci totale accordo tra Juventus e Danilo per il nuovo contratto. Tante le società che si sono interessate all’esperto centrale brasiliano, ma la società bianconera ha deciso di blindarlo. Perché le sue prestazioni sono state decisive per questa rimonta della Juve in Serie A e la società ha voluto ripagare il giocatore, che potrebbe chiudere proprio alla Juve la sua carriera in Europa.

Juve: rinnovo Danilo, il motivo del mancato annuncio

E’ ormai stato raggiunto l’accordo totale tra Juventus e Danilo per il rinnovo del contratto in vista del futuro. Il club e il giocatore hanno l’intesa sull’ingaggio, adesso bisognerà soltanto risolvere l’ultimo dettagli legato alla durata del contratto nuovo se portarlo in scadenza 2025 o 2026. Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale con il comunicato del club bianconero.

