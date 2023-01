Calciatore in terapia intensiva per il fallo killer: maxi squalifica

Bruttissima scena vista in campo nell’ultima partita del club. In Europa una delle società più famose del campionato si è resta protagonista con il proprio tesserato di un brutto gesto. Perché un calciatore ora rischia davvero tanto per quello che si è visto.

Aggiornamenti importanti che riguardano le condizioni del giocatore ferito e quello che verrà punito. Perché è stata promessa una sanzione davvero importante dopo quanto fatto in campo in modo magari nemmeno volontario, ma di certo il fallo è stato brutto e lo stesso giocatore non sembra aver considerato il vero pericolo che è andato a creare al proprio avversario. Perché la situazione sarebbe potuta essere più grave del previsto.

Uno dei difensori più pagati degli ultimi anni nel mondo del calcio si è reso protagonista in maniera negativa. Infatti, l’ex Manchester Unied che ha da poco cambiato campionato ha commesso un bruttissimo fallo e in tutta Europa si è iniziato a parlare di lui per il fallo commesso. Un duro intervento che avrebbe potuto mettere a rischio il calciatore avversario che ha subito il duro fallo.

Bailly ha procurato un brutto infortunato al calciatore avversario.

Marsiglia: intervento killer di Bailly

Il Marsiglia è sceso in campo in Coppa di Francia contro l’Hyeres, dove si è registrato un brutto episodio. E’ stato uno dei falli più pericolosi visti in questi ultimi mesi di calcio, quando Bailly ha colpito con i tacchetti in maniera violenta in pieno petto il calciatore avversario. Subito tanta preoccupazione per N’Diaye che è stato trasportato in ospedale dopo il fallo di Bailly.

Fallo Bailly: le condizioni di N’Diaye

In queste ultime ore sono arrivate le notizie che riguardano le condizioni di Almike Moussa N’Diaye dopo il brutto fallo di Bailly. Un vero intervento kille da parte dell’ex difensore del Manchester United che durante le partita di Coppa di Francia tra Marsiglia e Hyères è stato mandato in anticipo fuori dal campo per il duro fallo.

Gamba alta e tacchetti contro il petto di N’Diaye che è caduto a terra di peso ed è stato trasportato subito in ospedale. Il giocatore p sotto osservazione in terapia intensiva, ma al momento la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero state conseguenze dopo il fallo di Bailly che ora dovrà pagare in maniera importante.

Marsiglia: maxi squalifica per Bailly

Dopo il fallo di Eric Bailly ai danni di Almike Moussa N’Diaye è in arrivo una maxi squalifica per il difensore ivoriano. Infatti, secondo quanto riportato da Footmercato, Bailly rischia una squalifica tra le quattro e le sei giornate.

