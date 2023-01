Inzaghi contro l’arbitro: “Monza-Inter decisa da un grave errore”

Il Monza di Raffaele Palladino blocca l’Inter di Simone Inzaghi: all’U-Power Stadium termina 2-2. Dopo la grande vittoria contro il Napoli, i nerazzurri si fermano a pochi kilometri da casa e legittimano il sorpasso della Juventus, in attesa di conoscere i risultati della squadra di Spalletti e dei cugini del Milan.

Il Monza continua nella serie positiva e ferma un’altra grande del nostro campionato, dopo aver già battuto la Juventus e aver fermato anche la Fiorentina pochi giorni fa, nella prima partita del 2023. Ora i brianzoli sono a quota 18 punti, al quattordicesimo posto, in pieno centro classifica e possono stare tranquilli riguardo la salvezza.

Monza-Inter, Inzaghi analizza il pareggio

Al termine di Monza-Inter, Simone Inzaghi ha analizzato il pareggio maturato all’U-Power Stadium. Il 2-2 finale è caratterizzato anche da un possibile errore del VAR e dell’arbitro Sacchi che non ha permesso ai nerazzurri di andare sull’1-3 e ha “permesso” al Monza di crederci fino alla fine. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN e Sky Sport.

“Dopo le vittorie contro l’Atalanta e con il Napoli è un pareggio che ci rallenta. Ma non dobbiamo abbatterci. Dobbiamo andare avanti, sapere che ogni 2-3 anni può capitare un episodio del genere che ti toglie una vittoria acquisita”.

Problemi Inter in trasferta? “Rispetto a San Siro, concediamo troppo in trasferta concediamo troppo. Dispiace perché venivamo da un ottimo momento, questo è un pareggio che ci rallenta ma che deve farci andare avanti più forti di prima. Ma c’è da dire che stasera siamo stati fortemente penalizzati. Abbiamo subìto il primo gol a difesa schierata, dovevamo essere più bravi e attenti. Avremmo dovuto difendere meglio“.

Inter, Inzaghi contro l’arbitro: “Ci ha penalizzato”

Simone Inzaghi ha criticato aspramente l’arbitraggio di Sacchi per il gol annullato all’Inter. I nerazzurri sarebbero andati sull’1-3 con Acerbi ma il direttore di gara ha fischiato – prima del colpo di testa del difensore centrale – un contatto in area di rigore.

“Siamo molto arrabbiati perché c’è stato un errore dell’arbitro sul gol di Acerbi. Dopo cinque anni di VAR è stato fischiato un fallo in cui ci sono due giocatori del Monza che si toccano tra di loro. Sarebbe stato il gol del nostro 3-1 e la partita l’avremmo vinta noi. Ora siamo qui a parlare di un pareggio che deriva da un grave errore. Il VAR c’è da cinque anni, quindi si deve aspettare e poi vedere. C’è tanto rammarico, sapevamo che avremmo trovato una squadra ben organizzata”.

Problemi Inter? “Dobbiamo andare avanti, sapendo di dover lavorare di più e meglio, recuperando tutti i giocatori al 100%. Venivamo da due vittorie importanti, ora rallentiamo con questo pareggio: il Monza ha fatto una buona gara, ma sul 3-1 l’avremmo chiusa“.

Inter, Inzaghi fiducioso per Skriniar: “Ama i colori nerazzurri”

Il rinnovo di Milan Skriniar è un altro degli argomenti principali in casa Inter per Simone Inzaghi. Il tecnico si è detto non preoccupato della situazione e attende sviluppi per conoscere il destino del suo capitano.

“Io lo vedo molto tranquillo, è sempre sereno e lavora nel migliore dei modi. Quando non gioca Handanovci è lui il capitano. È dentro al 100%, è concentratissimo, poi per queste cose ho una società attenta che è sempre al mio fianco ogni giorno. So che stanno lavorando perché accada qualcosa di positivo per l’Inter”.

