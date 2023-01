Milan, ricaduta Maignan: ecco quando torna, Pioli svela tutto

Aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche di Mike Maignan: l’annuncio di Pioli in conferenza stampa.

Emergenza in porta per Milan che è alla ricerca di nuovi giocatori per completare il reparto, visto che si sono allungati i tempi di recupero per il ritorno in campo di Mike Maignan.

C’è tanta apprensione per le condizioni fisiche dell’estremo difensore francese che è lontano dai campi di gioco da un bel po’ di tempo. Tutto lasciava presagire ad un rientro nel mese di gennaio e invece le cose sono cambiate. Arriva la notizia che mette in allarme la società e gli stessi tifosi. Intanto sul mercato è arrivato il colombiano Vasquez che sarà provato da Pioli nelle prossime settimane.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Milan, infortunio Maignan: gli aggiornamenti

Il portiere è ai box a causa di un problema al polpaccio. Un durissimo colpo che ha costretto il giocatore a saltare tutta la prima parte di stagione con il Milan e i Mondiali con la Francia. Non ha ancora ripreso ad allenarsi, ecco svelate le ultime notizie riguardo l’infortunio del portiere del Milan Maignan.

E’ Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa pre Roma, a parlare dello stato di salute del suo portiere.

“Quando torna Maignan? Al momento non possiamo dare delle tempistiche. Non bisogna correre rischi, io non voglio sbilanciarmi: potranno essere due, tre, quattro settimane oppure cinque. Dipende dalla reazione del muscolo che, ad oggi, non reagisce come dovrebbe. Non posso dire quando lo riavrò a disposizione. Serve tempo”.

“Vasquez? Stamattina ho avuto modo di parlare con lui. Devo dire che è un giocatore di personalità, ha una bella presenza. Non si è ancora allenato al meglio, per via dei viaggi che ha fatto. Domani sarà con noi in gruppo, valuterà le sue condizioni, e poi vedremo come gestirlo nelle prossime partite”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in attacco: l’ha suggerito Giroud

Sergio Rico come vice Maignan, svolta di mercato

Considerate le condizioni fisiche precarie del giocatore, la dirigenza rossonera è a lavoro per trovare una soluzione. Maldini vuole portare al Milan Sergio Rico del Psg per sopperire all’assenza di Maignan.

Trattativa al momento in salita, anche perché il giocatore non è intenzionato a lasciare Parigi e la stessa società francese è restia a dare in prestito per sei mesi il calciatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, volto nuovo sulla trequarti: arriva la rivelazione della Serie A