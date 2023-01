Cristiano Ronaldo-Al Nassr: salta tutto, il motivo

C’è grande attesa per la firma di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr. Perché è venuto fuori un problema che non permette l’ingaggio del calciatore portoghese che ha scelto la faraonica offerta del club saudita di 200 milioni a stagione. Una cifra record per un calciatore che il campione portoghese andrà ad incassare da quando sarà ufficiale il trasferimento.

Infatti, al momento è tutto fermo, tanto che il giocatore non ha potuto nemmeno debuttare alla partita di campionato delle ultime ore. Sembrava tutto pronto, dopo la conferenza stampa e la presentazione spettacolare in campo, ma l’ingaggio di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr si è fermato a causa di un problema burocratico che è sorto nelle ultime ore. Una leggerezza da parte del club saudita che non permette al momento di rendere ufficiale l’affare e non permette ancora a CR7 di poter giocare.

Cristiano Ronaldo ha detto addio all’Europa, dove la sua carriera è ormai terminata tra club e Nazionale, ha scelto un nuovo progetto dall’altra parte del mondo, perché ora il 5 volte Pallone d’Oro giocherà per l’Al Nassr, club dell’Arabia Saudita di un potente sceicco che ha blindato l’arrivo del giocatore. Ma al momento non si è ancora concretizzato il passaggio, perché il giocatore non può ancora fare parte della rosa a tutti gli effetti per problemi burocratici. E’ atteso nelle prossime ore l’annuncio ufficiale dell’affare.

Rosa Al Nassr: Ronaldo pronto a giocare

Intanto, dopo il Mondiale 2022 in Qatar, Cristiano Ronaldo ha firmato con l’Al Nassr da svincolato ed è pronto ad una nuova avventura. Giocherà con diversi giocatori che già conosce perché il club saudita è allenato da Rudi Garcia e in rosa ha già altri calciatori che si sono mostrati in Europa negli anni precedenti: Ospina, Alvaro Gonzalez, Konan, Luiz Gustavo, Talisca, Pity Martinez, Masharipov e Aboubakar. Intanto nell’ultima partita giocata non ha potuto debuttare Cristiano Ronaldo per un errore grossolano dell’Al Nassr. Perché il limite massimo di stranieri tesserabili è 8 e ora in tempi brevi sarà risolto il problema per poter poi ingaggiare il portoghese che ha assistito alla vittoria per 2-0 contro l’Al ‘Ta’ee. L’indiziato ad uscire è il calciatore Uzbeko.

Cristiano Ronaldo: numero di maglia e squalifica

Il numero di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr sarà ancora il 7 e soltanto a fine gennaio sarà possibile per i tifosi del club saudita vedere il fuoriclasse portoghese, perché sarà assente anche per le prossime due partite in seguito ai problemi sorti nelle ultime ore.

Calendario Al Nassr: quando debutta Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrà giocare con l’Al Nassr già dalla prossima partita salvo ulteriori sorprese. Infatti, il campione portoghese potrebbe scendere in campo nella partita in trasferta del 26 gennaio con l’Al Ittihad e poi ancora in trasferta con l’Al Fateh e l’Al Wahda. Tre gare fuori casa per poi vederlo da vicino asolo il 17 febbraio per i tifosi dell’Al Nassr.

Ronaldo dovrà scontare anche due giornate di squalifica, che salterà nelle prossime due partite del 14 e 22 gennaio contro l’Al Shabab e l’Al Ettfaq.

