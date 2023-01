Calciomercato: Zidane torna in panchina, è ufficiale

Arriva la notizia ufficiale che tutti aspettavano, soprattutto in Francia per il ruolo di ct in vista degli impegni futuri della Nazionale tra Europeo e Mondiale. Adesso Zidane è pronto a tornare in panchina ad allenare, la conferma arriva dopo il comunicato ufficiale della Federazione.

Il giovane allenatore francese dopo aver subito fatto la storia al Real Madrid si è preso un lungo periodo di pausa e ora è pronto a tornare. In questi mesi si è parlato tanto di un suo approdo alla Nazionale francese, con cui ha perso il Mondiale del 2006 da calciatore. Lì le sue ultime partite prima del ritiro, aveva voglia di rivalsa e tornare da allenatore ma Zidane non sarà il prossimo ct della Francia, almeno per il momento. Infatti, il tecnico dovrà aspettare ancora un po’ prima di poter andare sulla panchina della Nazionale.

E’ arrivata in queste ore la notizia che conferma in maniera ufficiale che Didier Deschamps sarà l’allenatore della Francia fino al 2026, niente Zidane per la panchina della Nazionale. L’attuale commissario tecnico continuerà con i prossimi Europei e Mondiali per provare a conquistare ancora dei titoli dopo il Mondiale nel 2018 e le due finali perse agli Europei 2016 e Mondiale 2022.

Calciomercato: Zidane torna in panchina

Questo rinnovo di Deschamps con la Francia apre inevitabilmente al ritorno in panchina di Zidane già da questa stagione in corso o la prossima. Perché ora ha l’occasione di allenare un club l’ex Real Madrid che in questo momento è fermo ancora da più di un anno.

Francia: Zidane l’erede di Deschamps

Avrà 4 anni a disposizione Zidane per allenare in giro squadre di club per poi tornare a sognare la panchina della Francia. La Nazionale è il vero grande obeittivo dell’ex calciatore, che sembra già il prescelto da dopo i Mondiali del 2026 per prendere l’eredità di Deschamps.

Calciomercato: dove allenerà Zidane

Adesso, dopo il rinnovo di Deschamps con la Francia, è certo che Zidane dovrà trovare una nuova squadra da allenare e potrebbe essere quasi sicuramente un club. Diverse le società che si sono interessate all’ex Real Madrid che ha già conquistato 3 Champions League in carriera da allenatore

Tra le squadre che sognano di ingaggiare Zidane ci sono Juventus, Chelsea e Paris Saint Germain. Occhio anche al possibile inserimento del Bayern Monaco qualora dovesse decidere di separarsi dall’attuale tecnico che più volte è stato messo in discussione. Proprio Bayern e PSG si giocano gli ottavi di Champions e solo una andrà ai quarti, l’eliminata potrebbe ripartire per il futuro dal tecnico francese.

