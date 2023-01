Calciomercato Milan, colpo in attacco: l’ha suggerito Giroud

Si è complicato il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan, ma la dirigenza rossonera è pronta ad investire su un altro numero 9 nel prossimo calciomercato.

L’obiettivo di Maldini e Massara era quello di premiare il francese dopo le ottime prestazioni di questa e della passata stagione, ma le richieste contrattuali fatte dall’ex Chelsea sono state ritenute troppo esose dal club campione d’Italia che, dunque, ha deciso di virare su altro.

Calciomercato Milan, passaggio di consegne: ecco il prossimo numero 9

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan. Oramai è diventata abitudine per i rossoneri riscontrare difficoltà quando si tratta di rinnovare il contratto di uno dei pilastri della formazione di Stefano Pioli. E’ successo con Donnarumma, poi con Kessiè ed ora con Giroud che, contro ogni pronostico, sta dando più problemi del previsto a Maldini e Massara.

I due dirigenti rossoneri, però, forti anche dell’esperienze passate, si sarebbero mossi in anticipo individuando già il profilo sul quale investire qualora le trattative per il rinnovo di Giroud dovessero una volta e per tutte arenarsi.

Stando infatti a quanto riportato da SkySportUK, il Milan avrebbe scelto in Kolo Muani dell’Eintracht di Francoforte il profilo ideale con il quale rinforzare l’attacco di Stefano Pioli nel prossimo calciomercato.

Milan, ritorno di fiamma per Kolo Muani: le richieste dell’Eintracht

Ritorno di fiamma per il Milan nei confronti di Kolo Muani, profilo che la dirigenza rossonera aveva già sondato in estate prima che si consumasse il suo trasferimento dal Nantes all’Eintracht.

Il classe ’98 ha mostrato tutto il suo talento in questa prima parte di stagione in Germania ed al Mondiale con la maglia della Francia, facendo in maniera importante lievitare la sua valutazione di mercato, cosa che sicuramente non fa piacere al Milan in vista di una futura trattative visto che in estate i rossoneri avrebbero potuto aggiudicarselo per una cifra molto inferiore.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, ad oggi l’Eintracht valuta Kolo Muani per questo calciomercato circa 37 milioni di euro, e nessuno esclude che questa possa aumentare ancora di più.

Milan, pressing dalla Premier per Kolo Muani: le ultime

Mentre il Milan ragiona e valuta il profilo di Kolo Muani e le rispettive soluzioni alternative, vista la folle valutazione che l’Eintraht fa dell’attaccante per le casse rossonere, in Premier si stanno iniziando a muovere i primi fili che potrebbero modificare il futuro dell’attaccante francese.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Manchester United starebbe valutando di portare Kolo Muani in Premier già nel prossimo calciomercato per occupare lo slot lasciato libero da Cristiano Ronaldo. I Red Evils non sono l’unico club pronto a fare sul serio per l’attaccante dell’Eintracht. Anche il Bayern Monaco è infatti sulle tracce del classe ’98.

