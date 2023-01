Salta l’accordo con il Milan? L’agente di Angelo Gabriel svela tutto

Angelo Gabriel è il calciatore che sta sognando il Milan per il calciomercato estivo. Il giovanissimo talento brasiliano è considerato uno dei migliori al mondo per età e per le qualità che ha mostrato nei suoi primi anni nel campionato brasiliano. Il suo nome è già balzato in cima alla lista dei desideri delle big d’Europa e il suo futuro potrebbe presto cambiare.

In Serie A ci sono Milan e Napoli si Angelo Gabriel, ma dall’estero arrivano notizie di interessamenti molto forti da parte di altre big che vorebbero prenderlo subito. In estate cambierà il suo futuro: ha 18 anni ed è pronto a fare il salto di qualità nei campionati europei.

Calciomercato Milan, Angelo Gabriel il sogno per l’estate

Angelo Gabriel è il desiderio di Paolo Maldini per il Milan. Il talento brasiliano è la nuova stella verdeoro e sta facendo passi da gigante nel “cuore” di ogni top club europeo. Le sue qualità richiamano quelle dei più grandi calciatori brasiliani della storia del calcio. Ha 18 anni e acquistarlo ora sarebbe estremamente importante per non farselo scappare.

Angelo Gabriel ha esordito a 15 anni nel campionato brasiliano, battendo il record di Pelé e davanti a sé ha tante porte che potrebbero aprirsi. Ha confessato di studiare e rivedersi in Neymar e in Ronaldinho. In Brasile è considerato l’erede dei più grandi fenomeni brasiliani e molto presto potrebbe cambiare il suo futuro.

Il Milan sogna Angelo Gabriel per il futuro e in estate potrebbe tentare l’affondo. Ma ci sono enormi difficoltà per prenderlo, visto che è uno dei talenti sulla scrivania di tutti i top club. Intanto hanno iniziato a muoversi altre grandi.

Angelo Gabriel al Milan? Annuncio dell’agente

Angelo Gabriel è il nome su cui lavora il Milan per la prossima stagione. Il talentuoso attaccante brasiliano può fare la differenza in Serie A e in Europa e il suo futuro è tutto da scrivere. L’agente del classe 2004, l’avvocato Marisa Alija, ai microfoni di TMW ha parlato del futuro del brasiliano, accendendo le speranze del Milan e di tutte le altre big.

“Nasce come esterno offensivo, parte da sinistra, ma può giocare anche a destra. Spesso sorprende gli avversari con la sua imprevedibilità. Ha grande duttilità tattica, può giocare in diversi ruoli e per gli allenatori è un toccasana di vita avere un calciatore che sa interpretare diversi ruoli e moduli”.

Angelo tra Milan e Napoli? “È solo questione di tempo e lo vedremo in Europa, soprattutto ora che ha compiuto 18 anni”.

Milan e Napoli su Angelo Gabriel, l’agente: “Il suo nome gira già molto”

Milan e Napoli stanno sondando il terreno per Angelo Gabriel. Il talentuoso attaccante brasiliano potrebbe diventare il prossimo craque mondiale e le italiane non intendono lasciarselo sfuggire.

“Angelo è un calciatore che tutti i top club conoscono, oltre a essere nel giro fisso delle nazionali brasiliane . È naturale che il suo nome circoli negli ambienti di mercato- Già da quando era giovanissimo inviamo materiali e facciamo riunioni, visite, summit per promuoverlo con le più importanti realtà del calcio internazionale. Anche in Italia ovviamente”.

