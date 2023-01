Calciomercato Juventus, il mister annuncia: “Non so se rimarrà con noi”

Importanti novità arrivano sul calciomercato della Juventus, visto che il tecnico ha annunciato che difficilmente il giocatore rimarrà in squadra ancora a lungo.

Quello del mister è stato un vero e proprio assist alla Vecchia Signora che, in queste prime settimane di gennaio, è alla ricerca di profili con i quali poter rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Tra i nomi presenti sul taccuino della dirigenza bianconera figura proprio quello dell’attaccante che, in queste ore, è stato in pratica scaricato dal tecnico del suo attuale club.

I prossimi giorni, dunque, potrebbero essere decisivi per l’approdo a Torino del giocatore.

Calciomercato Juventus: il mister annuncia il futuro dell’attaccante

La Juventus sogna e punta a compiere una storica rimonta in campionato sul Napoli, e per riuscirci al dirigenza bianconera avrebbe in mente un paio di colpi in entrata che potrebbero rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Uno dei reparti nei quali la Vecchia Signora ha più necessità di agire è sicuramente l’attacco, viste le precarie condizioni fisiche di Di Maria e Vlahovic che continuano a non dare certezze ad Allegri in vista di tutti gli importanti e ravvicinati impegni stagionali. Sul taccuino del ds Cherubini sono presenti diversi nomi interessanti, ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio che potrebbe cambiare completamente i piani della Juventus a gennaio.

Nel corso dell’odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League di domani, Patrcik Vieira ha infatti parlato del futuro di Wilfred Zaha nel prossimo calciomercato, non chiudendo la porta ad una possibile cessione dell’attaccante inglese già a gennaio, visto che le Eagles starebbero pensando di guadagnare qualcosa da una sua uscita, che sembra essere oramai cosa certa.

Juventus, Zaha nome nuove per l’attacco: l’idea dei bianconeri

Il futuro di Di Maria alla Juventus è ancora tutto da scrivere, così come quello di Wilfred Zaha al Crystal Palace. Il jolly inglese è infatti in scadenza con le Eagles il prossimo giugno e, stando alle ultime notizie, l’impressione è che non abbia alcuna intenzione di rinnovare.

In qualche modo i destini dei due giocatori sono modo intrecciati, visto che Allegri avrebbe individuato in Wilfred Zaha il perfetto giocatore con il quale sostituire alla Juventus Di Maria nel prossimo calciomercato.

L’argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe tornare in Argentina, tra le fila del Rosario Central.

Juventus, occhio alla concorrenza: Zaha piace tanto in Serie A

Wilfred Zaha potrebbe essere un grande investimento per la Juventus, visto che si tratterebbe di un colpo a parametro zero, ma sull’esterno inglese classe ’92 forte è la concorrenza anche di un’altra big di Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, oltre ai bianconeri anche la Roma starebbe pensando di rinforzare il proprio attacco con Wilfred Zaha nel prossimo calciomercato.

