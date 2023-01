Calciomercato Juve: l’esterno sta arrivando in Italia, firma subito

Colpaccio della società che ha chiuso per l’arrivo in Italia dell’esterno. E’ atteso a breve in Italia per le visite mediche.

Aggiornamenti riguardo questo trasferimento che ha sorpreso diversi club. Molte società, infatti, erano sulle tracce del giocatore. Alla fine il club italiano ha superato ogni tipo di concorrenza e l’ha portato in Serie A.

Novità di calciomercato per la Juventus che aveva messo nel mirino il calciatore. Il croato, infatti, era tra quelli inseriti nella lista dei possibili obiettivi del club bianconero. Nelle ultime ore è arrivata la notizia del suo possibile arrivo in Italia.

Calciomercato Juve: lo stanno prendendo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juve, c’è un’altra società italiano che ha sbaragliato ogni tipo di concorrenza ed è pronta a chiudere per l’arrivo in Italia dell’esterno. A riportare la notizia è la redazione di Sportitalia che ha reso noto i dettagli dell’acquisto.

Niente Juve, Galliani porterà al Monza Josip Juranovic in questo calciomercato. L’esterno di proprietà del Celtic, che ha ben impressionato anche negli ultimi Mondiali in Qatar, è vicino alla firma con il club brianzolo. Dopo Brekalo, un altro croato è pronto ad approdare alla corte di Palladino.

Juranovic al Monza, niente Juve

Un vero e proprio colpaccio quello di Adriano Galliani che sta per chiudere per l’arrivo al Monza di Juranovic del Celtic. Il calciatore era finito anche in orbita Juve, visto che il club bianconero è alla ricerca di un terzino destro.

Alla fine, però, l’ex dirigente del Milan sta per chiudere per l’arrivo in Brianza del calciatore.

Calciomercato Monza: accordo per Juranovic, il prezzo

Accostato a diversi club italiani, tra cui anche la Juventus e il Torino, alla fine Juranovic si trasferirà al Monza in questo calciomercato. Nelle ultime ore sono andati in scena una serie di incontri per il calciatore che è una delle priorità della società brianzola. Costerà tra i 6-7 milioni di euro. Adesso Galliani è a lavoro per trovare la soluzione migliore e portare il calciatore del Celtic alla corte di Palladino. Come alternativa c’è l’esterno del Verona Lazovic..

