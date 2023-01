Inter, ecco il sostituto di Skriniar: parola di Behrami

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata dell’Inter, che avrebbe individuato in queste ore il sostituto ideale di Milan Skriniar, sempre più ad un passo dal dire addio ai nerazzurri.

Chi avrebbe garantito sul prossimo difensore del club meneghino è stato l’ex conoscenza del calcio italiano Valon Behrami, che in una recente intervista ha appoggiato e svelato che in caso di addio dello slovacco il profilo che sta venendo accostato all’Inter in questi giorni sarebbe quello più ideale.

L’obiettivo principale dell’Inter in questo calciomercato è quello di blindare Milan Skriniar, difensore slovacco in scadenza il prossimo di giugno e che tanto piace ai migliori club del mondo. Nelle ultime settimane l’impressione è che qualcosa potesse finalmente sbloccarsi, ma ad oggi è sempre più probabile che Skriniar possa salutare l’Inter alla fine di questa stagione.

Marotta ed Ausilio non si sarebbero fatti trovare però impreparati in caso di addio dell’attuale capitano nerazzurro, come confermato anche dalle dichiarazioni di una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Valon Behrami ha offerto all’Inter qualche consiglio per gli acquisti nel caso Skriniar dovesse scegliere di lasciare il club nerazzurro nel prossimo calciomercato.

Skriniar sembra essere ad un passo dal lasciare l’Inter, visto che ad oggi non si è registrato ancora nessuna novità su un suo ipotetico rinnovo. Il club nerazzurro ha dunque iniziato a sondare diversi profili sui quali puntare per non farsi trovare impreparato, trovando il consenso e l’aiuto anche di qualche addetto ai lavori.

Intervistato da Dazn Behrami ha indicato i due profili sui quali l’Inter dovrebbe puntare nel prossimo calciomercato in caso di addio di Skriniar. Queste le parole dell’ex centrocampista di Napoli e Genoa fra le altre:

“Hincapié sarebbe l’investimento. Peccato che è mancino, un dettaglio non da poco. Costa tanto, ma lo rivenderesti ad alte cifre di sicuro. Poi c’è Ndicka a 6 mesi dalla scadenza che potrebbe essere un’operazione low cost a gennaio per non perderlo a zero. Non fosse a zero, il suo valore sarebbe altissimo”

Inter: duello con il Milan per un difensore centrale

Oltre ai nomi proposti da Behrami ai microfoni di Dazn, la dirigenza nerazzurra avrebbe comunque qualche nome interessante da sondare in vista del prossimo calciomercato, arrivando a fare anche concorrenza ai cugini del Milan per un difensore che in realtà piace a mezza Europa.

Stando alle ultime notizie, infatti, in caso di addio di Milan Skriniar l’Inter potrebbe decidere di investire su Jakub Kiwior nel prossimo calciomercato.

