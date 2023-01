PSG: pronto l’esonero di Galtier, scelto il sostituto

Ultimissime notizie che riguardano l’esonero di Galtier, pronto il sostituto al Paris Saint Germain che ora sembra aver perso la pazienza. Arriva l’ennesimo risultato che non piace a club e tifosi. Ora c’è un clima di grande contestazione nella capitale francese nei confronti dell’attuale allenatore.

Arrivato tra il grande entusiasmo per i risultati ottenuti negli ultimi anni, dove proprio in Ligue 1 ha tolto uno scudetto al PSG con il suo Lille, ora però le cose non vanno benissimo a Galtier con il PSG, tanto che c’è qualcuno che parla addirittura di esonero prima della fine della stagione. Intanto, il suo lavoro resta a forte rischio per la prossima stagione con un cambio in vista dell’estate.

Il PSG allenato da Galtier continua a far fatica. Dopo la sconfitta in campionato contro il Lens anche la vittoria a fatica in Coupe de France contro il Chateauroux, squadra di terza divisione francese. Il club parigino ha vinto 3-1 e si è aggiudicato l’accesso ai sedicesimi di finale della Coppa. A segno Ekitike, Carlos Soler e Bernat per il PSG che resta in un clima di contestazione dei tifosi anche contro l’allenatore Galtier.

PSG: Galtier a rischio esonero

Il PSG non è felice del lavoro di Galtier che rischia l’esonero. L’allenatore sta avendo difficoltà nei risultati. In Champions League il club francese è arrivato secondo nel girone dietro il Benfica e ora dovrà affrontare la sfida difficile agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. In campionato è minimo il vantaggio sul Lens (+4) dopo la sconfitta nello scontro diretto di qualche giorno fa.

Ora saranno decisivi i recuperi dei giocatori tornati dal Mondiale: Galtier affida la sua permanenza in panchina al Paris Saint Germain a Messi, Mbappe, Neymar e compagni.

PSG: Tite per sostituire Galtier

In caso di esonero di Galtier ora per il PSG spunta anche il nome di Tite. L’ex ct del Brasile ha detto addio dopo al delusione Mondiale e ora per lui potrebbe arrivare l’occasione per una prestigiosa panchina in Europa.

PSG: Zidane post Galtier

Oltre a Tite in caso di esonero di Galtier il PSG proverà sempre a prendere Zidane per la panchina. Perché il giovane allenatore francese è da tempo ormai che è fermo e ha appena ricevuto la notizia che Deschamps resterà almeno per altri due anni il ct della Francia, il posto a cui ambiva in maniera importante proprio l’ex Real Madrid.

Il prossimo tentativo, quindi, potrebbe essere quello decisivo per vedere Zidane sulla panchina del Paris Saint Germain.

