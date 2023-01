Serie A, il giocatore annuncia il suo futuro: “Sto per firmare”

Importanti novità arrivano sul futuro del giocatore nel prossimo calciomercato, visto che lui stesso pochi minuti fa ha annunciato di essere ad un passo dal firmare con il club di Serie A.

Dopo settimane di rumors alla fine è stato il giocatore stesso a porre fine ed ordine sul suo futuro, prendendo una decisione che senza ombra di dubbio stravolgerà i piani di mercato di molti club europei ed italiani che, in questi giorni, stavano studiando l’offerta giusta da presentare a lui ed al suo entourage.

Calciomercato Serie A: il giocatore è sempre più convinto di firmare

Questa finestra di trasferimenti rappresenta per molti club di Serie A un periodo di opportunità, crescita e conferma. non solo da un punto di vista tecnico ma anche di rosa, visto che per alcune società italiane l’obiettivo principale prefissatosi a gennaio è quello di fare bene in campo e blindare quei giocatori che rappresentano la spina dorsale della rosa.

Sono infatti tanti i giocatori in scadenza il prossimo di giugno, profili di un certo livello che hanno tanto mercato sia in Italia che in Europa. I migliori club del mondo hanno già iniziato a sondare ed avviare i primi contatti con gli entourage di alcuni di questi, ma uno dei giocatori più blasonati ha deciso di porre fine ad ogni indiscrezione in merito al suo futuro annunciando la sua decisione.

Intervistato dai microfoni di DAZN nel post partita vittorioso del Franchi contro il Sassuolo, Giacomo Bonaventura ha svelato di essere sempre più vicino dal firmare il suo rinnovo di contratto con la Fiorentina in questo calciomercato.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Fiorentina, Bonaventura annuncia il suo futuro: le dichiarazioni

Con il contratto in scadenza il prossimo giugno era inevitabile che per un giocatore del carisma e delle qualità di Giacomo Bonaventura si potesse innescare una reazione a catena di notizie relative al suo imminente futuro.

In queste ultime settimane, infatti, si era tanto parlato della possibilità per il centrocampista ex Milan di lasciare Firenze dopo due stagione ed iniziare una nuova avventura, presumibilmente una delle sue ultime, altrove. Alla fine così non sarà, visto che Bonaventura ha confermato di essere ad un passo dal firmare il suo rinnovo con la Fiorentina ai microfoni di DAZN.

Queste le parole del numero 5 Viola che, difatti, non lasciano più alcun dubbio in merito: “Rinnovo? Siamo vicini, sono contento, la società anche quindi ci siamo quasi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in attacco: l’ha suggerito Giroud

La Fiorentina vuole rinnovare Bonaventura: accordo ad un passo

Buone notizie arrivano per i tifosi della Fiorentina, visto che l’accordo per il rinnovo di contratto di Bonaventura sembra essere ad un passo. Dopo l’ultimo complicato anno con la maglia del Milan, il centrocampista ha ritrovato lustro e continuità in questi tre anni a Firenze, come dimostra anche la fiducia rinnovata da parte della società.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve: l’esterno sta arrivando in Italia, firma subito