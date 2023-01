Calciomercato Atalanta: Malinovskyi al Marsiglia, accordo con la Juve per il sostituto

Arrivano indicazione riguardo il sostituto di Ruslan Malinovskyi all’Atalanta. Il trequartista ucraino è ad un passo dal Marsiglia.

Svolta di calciomercato per la società neroazzurra di Bergamo che ha chiuso per la cessione del giocatore che è pronto a trasferirsi in Francia, alla corte di Igor Tudor. Ecco chi sarà il sostituto: affare con la Juve per prenderlo

Arrivano le ultimissime indiscrezioni di calciomercato riguardo la mossa dell’Atalanta che è pronta a lasciar partire Malinovskyi che viaggia spedito verso Marsiglia. L’ucraino, che aveva il contratto in scadenza a giugno 2023, ha deciso di lasciare l’Italia per iniziare una nuova avventura in un club di prima fascia come quello marsigliese. Intanto per la sostituzione Gasperini potrebbe affidarsi alla Juventus: secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare un giocatore già in orbita Juve, ecco di chi si tratta.

Calciomercato Atalanta: Malinovskyi al Marsiglia per 12 milioni

E’ vicina la chiusura dell’operazione che lascerà andare Ruslan Malinovskyi al Marsiglia: l’Atalanta incasserà una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. A riportare la notizia è il portale francese RMC Sport.

Intanto spunta già il nome del sostituto. Gasperini vuole portare all’Atalanta Baldanzi dell’Empoli.

Ultime Atalanta: affare in coppia con la Juve per Baldanzi?

Anche il club bianconero ha messo nel mirino il trequartista dell’Empoli, una delle piacevoli sorprese di questa prima parte di stagione del club toscano. Ecco perché, a sorpresa, la società bergamasca (supportata dalla Juve) potrebbe decidere di investire su di lui per il futuro. Un accordo tra le parti che prevede l’approdo all’Atalanta di Baldanzi ed un diritto di prelazione in futuro per la Juventus.

