Tra calciomercato e campo: Deulofeu – Juventus, cosa succede

Gerard Deulofeu è la stella più splendente dell’Udinese. Nel 2022 è stato fondamentale per mister Sottil e per tutta Udine. I suoi assist e le sue giocate hanno portato più volte a grandi vittorie, anche contro le big del campionato e a risultati molto importanti che portano i bianconeri a credere in ottimi traguardi.

Le ultime notizie in arrivo per Deulofeu, però, preoccupano l’Udinese e rendono “felice” la Juventus. I bianconeri friulani vogliono subito tornare a vincere contro una grande per dimostrare che nella prima parte di stagione non c’era solo fortuna ma anche tanto lavoro e tanto talento.

Udinese, Deulofeu cambia il futuro: la notizia sulla Juventus

Gerard Deulofeu resta all’Udinese fino alla fine della stagione? Il suo talento è sempre stato apprezzato dalle grandi di Serie A e d’Europa e il suo futuro potrebbe essere molto diverso dal suo preente.

La scorsa estate, la permanenza di Gerard Deulofeu all’Udinese è stata il gran colpo di calciomercato dei friulani. Lo volevano le big, il Napoli su tutte, ma poi è rimasto e ha mostrato di che pasta è fatto e ha portato l’Udinese a lottare per le posizioni nobili del campionato. La sua permanenza ha permesso a tutta la rosa di esprimersi al meglio, alzando notevolmente il tasso tecnico.

Secondo le ultime notizie, il futuro immediato di Deulofeu rende infelice l’Udinese ma fa felice la Juventus dal punto di vista sportivo. Nel weekend i due club bianconeri si affronteranno in una sfida delicatissima, dal sapore d’alta quota, con i friulani che – vincendo – si avvicinerebbero ai piemontesi.

Juventus Udinese, Deulofeu non gioca: out per infortunio

L’infortunio di Gerard Deulofeu preoccupa l’Udinese: non giocherò contro la Juventus. Ad annunciatlo è l’allenatore del club friulano, Andrea Sottil, che in conferenza stampa ha parlato del forfait del campione spagnolo.

“Sta terminando l’ultimo step per poi rientrare definitivamente in gruppo. Domani non sarà sicuramente della partita contro la Juventus”.

L’assenza di Deulofeu nella partita tra Udinese e Juventus è certa e preoccupa il popolo friulano. Al suo posto, Sottil sta valutando tre alternative: quella che porta a Success titolare, nel suo ruolo di prima punta accanto a Beto; oppure salgono le quotazioni di schierare Lazar Samardzic dal primo minuto dietro la punta; infine c’è l’udea di avanzare Roberto Pereyra in zona offensiva.

Deulofeu salta la Juventus per infortunio: Sottil spegne le polemiche

L’assenza di Deulofeu per Juventus Udinese per infortunio ha acceso molte polemiche. Andrea Sottil ha spiegato bene i motivi che lo hanno spinto a non forzare il rientro dello spagnolo e a prendere decisioni importanti anche per gli altri calciatori che non sono al 100% della condizione fisica.

“La squadra sta abbastanza bene. Ma ci sono dei calciatori che hanno avuto infortuni muscolari importanti e sono stati gestiti in una maniera precisa per portarli all’inizio di questa seconda parte di campionato in una condizione vicina al top. Tutto è stato deciso in accordo con lo staff medico, di cui ho totale fiducia”.

