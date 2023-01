Scudetto Serie A: il pronostico dell’ex bandiera della Nazionale

Con il passare degli anni il campionato per la vittoria dello scudetto di Serie A si fa sempre più emozionante. Lo scorso anno la vittoria del Milan sull’Inter in rimonta e quest’anno è avanti il Napoli, ma ora sono tutte raggruppate e arriva anche il pronostico di un ex calciatore storico per la Nazionale italiana.

La sconfitta del Napoli alla prima del 2023 contro l’Inter ha riaperto tutto e dato un segnale al campionato italiano: il Napoli può essere battuto, per questo motivo ora le squadre cominceranno ad attrezzarsi sempre di più per provare a contrastare gli azzurri che vogliono ottenere lo storico scudetto che manca ormai da anni. La classifica attuale però vede il Napoli avanti di 5 punti sulla seconda posizione, occupata dal Milan, dietro a seguire Inter e Juve.

Intanto, ci sono importanti aggiornamenti perché più persone del mondo del calcio italiano hanno detto la loro riguardo questo rush finale di stagione. Ma solo un ex giocatore come Angelo Di Livio poteva fare un pronostico per una stagione che si fa sempre più elettrizzante. I risultati dell’ultimo turno di campionato non saranno decisivi, ma sicuro importanti. Perché a livello mentale ora qualcosa potrebbe essere cambiato. Di sicuro non sarà facile per il Napoli, ma nemmeno per la altre squadre, tutte in pochissimi punti per la zona Champions ed Europa League, per questo motivo ad ogni partita ci sarà il 200% dell’impegno.

Serie A: il pronostico di Di Livio

Una lunga carriera da giocatore quella di Angelo Di Livio che è cresciuto nelle giovanili della Roma, per poi andare in prestito a Reggiana e Nocerina. Da lì è iniziatala sua carriera, perché Perugia e Padova sono le due società dove ha giocato e fatto bene prima del grande salto alla Juventus e la carriera chiusa alla Fiorentina. Con la Nazionale dell’Italia ha totalizzato anche 40 presenze. Dopo il ritiro è stato il preparatore per 2 anni della Nazionale.

Angelo Di Livio che ha parlato della lotta scudetto in Serie A, dando per favorite Napoli, Inter e Juventus per la vittoria finale.

Juventus: le parole di Di Livio sulla Serie A

Proprio in merito alla vittoria dello scudetto di Serie A sono arrivate le parole di Angelo di Livio a Notizie.com. Queste le sue dichiarazioni sulla Juve:

“A mio modo di vedere i bianconeri possono dire la loro anche nella corsa scudetto. Soprattutto se recupereranno gli infortunati”.

Inter-Napoli: il commento di Angelo Di Livio

Dopo il big match Inter Napoli sono arrivate le parole dell’ex calciatore Di Livio:

“L’Inter ha fermato il Napoli e ha fatto un favore a se stesso, al Milan e anche alla Juventus, che zitta zitta, pur non brillando e facendo tanta fatica, è tornata in classifica a recitare un ruolo da protagonista”.

