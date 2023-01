Inter: lite con allenatore e tifosi, lo cacciano subito

Situazione di calciomercato per l’Inter con una situazione che si complica nelle ultime ore. Dopo Inter-Napoli è accaduto qualcosa che non era prevedibile, perché c’è stata una reazione da parte dell’argentino che era finito in panchina per la partita che ha fatto irritare e non poco tifosi e allenatore.

L’Inter batte il Napoli capolista e unica imbattuta in campionato in tutta Europa per dare una scossa al campionato. Un segnale forte della squadra di Simone Inzaghi che potrebbe aver riaperto il campionato per la corsa allo scudetto. L’Inter ha vinto 1-0 con la rete decisiva firmata da Edin Dzeko, un giocatore che ha voluto mandare a tutti i costi in campo l’allenatore. Si fida molto di lui e per questo motivo ha voluto affidarsi a lui per il big match. Fiducia ricambiata.

Ora però arriva una svolta in casa Inter che può cambiare tutto. Perché un gesto dell’attaccante dell’Inter ha fatto andare su tutte le furie tifosi e allenatore. Adesso rischia di essere messo fuori rosa fino al termine della stagione o di essere venduto subito. Il calciomercato di gennaio può essere decisivo, perché l’interesse c’è per tante squadre e poche sono quelle che ritengono possa affidare il mercato in lui ed essere un fattore decisivo per il resto della stagione.

Inter: pronto l’addio

Ormai le gerarchie sembrano ben definite in casa Inter, dove Lukaku, Lautaro Martinez e Dzeko possono sentirsi considerati tre titolari che possono complicare le scelte di Simone Inzaghi partita dopo partita. Non torva spazio, invece, Correa che è sempre più vicino alla cessione. Il suo comportamento non è affatto piaciuto e ora può esserci la svola.

Calciomercato Inter: cessione Correa

Grande entusiasmo in casa Inter per la vittoria sul Napoli, ma San Siro mugugna per Correa in poche volte in cui l’argentino va in campo. E’ il quarto in questione e non sembra fare molto per scalare le gerarchie di Inzaghi. Il giocatore va male in campo spesso sembra controvoglia. Non piace l’atteggiamento mollo e indifferente all’Inter.

Inter: Dzeko rinnova

Diversa la situazione legata a Edin Dzeko e il rinnovo con’Inter pronto. Il calciatore bosniaco è intenzionato a prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Nonostante i 37 anni sta benissimo e lo stesso club è pronto a chiudere il prolungamento. L’Inter andrà a proporre a Dzeko un rinnovo con cifra minori rispetto ai 5 milioni che Edin percepisce ora. Già le prossime settimane potrebbero essere decisive per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare.

