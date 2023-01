Quale sarà il futuro di Zaniolo? La stagione è iniziata male con la Roma, non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto il popolo giallorosso e ora potrebbe cambiare tutto. Nonostante la fiducia di Mourinho e di tutto l’ambiente, che crede nelle sue capacità e nella sua forza di rialzarsi dai momenti complicati, non ci sono stati miglioramenti.

Inoltre il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma è diventato un rebus da dover risolvere a breve. Il trequartista classe 1999 non sta vivendo la sua miglior stagione della carriera con i giallorossi e il suo futuro potrebbe cambiare, anche nel mese del calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, addio Zaniolo: cosa succede

Nicolò Zaniolo è sempre stato importante per José Mourinho. Ma la fiducia del tecnico non è stata ripagata nel modo giusto. Nella prima parte di stagione del 2022/23 sono arrivate poche prestaziomi positive e pochissimi gol e assist. Tanti tifosi, invece, avrebbero voluto vedere uno Zaniolo più propositivo e pronto dopo i pesanti infortuni. E in tanti stanno chiedendo provvedimenti immediati per l’attaccante: la cessione è la richiesta principale.

Il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma è nuovamente in bilico. L’attaccante dei giallorossi non ha messo a referto giocate degne di nota e ora i tifosi sono stufi del suo modo di stare in campo. José Mourinho ha deciso spesso di affidarsi al suo estro e ai suoi spunti, ma non ha trovato l’interruttore per attivare la s scintilla.

E ora l’addio di Zaniolo è possibile, secondo le ultime notizie di mercato. L’attaccante classe ’99 potrebbe cambiare aria per provare ad esprimersi al meglio, anche se dovrebbe ritrovarsi prima nella testa e poi in campo.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Roma, addio a Zaniolo? Intreccio con Joao Felix

Nicolò Zaniolo da sempre piace a tanti club e la Roma teme il suo addio. In molti ci hanno provato la scorsa estate, sia dalla Serie A che dall’estero, ma nessun club ha affondato realmente il colpo per il classe ’99. La situazione legata al suo futuro, però, resta incerta e potrebbe cambiare tutto.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, infatti, il futuro di Zaniolo in qualche modo è collegato a quello di Joao Felix. Il campione portoghese non si trova a suo agio all’Atletico Madrid e sta pensando di cambiare maglia per provare una nuova avventura. Già a gennaio potrebbe decidere di salutare Diego Simeone, aprendo a nuovi scenari di calciomercato.

L’addio di Joao Felix all’Atletico Madrid aprirebbe le porte dei Colchoneros a Nicolò Zaniolo. Il club madrileno vorrebbe puntare sull’attaccante italiano che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha alcun accordo con i giallorossi per la permanenza.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie mercato Roma, futuro Zaniolo: parla l’agente

Zaniolo Atletico Madrid: affare da 40 milioni

Nicolò Zaniolo e la Roma potrebbero dirsi addio: c’è l’Atletico Madrid. Nonostante la condizione contrattuale non sia delle migliori, i giallorossi non vogliono svendere il talento italiano e non scendono sotto la richiesta della scorsa estate di 40 milioni di euro. Solo nel caso in cui arrivasse tale cifra, l’ex Inter si trasferirà a Madrid.

Altrimenti sarà tutto da rimandare all’estate, quando si capirà meglio la situazione e si potranno gestire anche le migliori offerte in arrivo dalla Serie A e dai campionati esteri.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie futuro Zaniolo: ora ci prova la Juventus