Calciomercato Inter: firma in arrivo, lascia subito la Roma

E’ iniziato il calciomercato di gennaio e ci sono tante novità importanti che riguardano i club di Serie A che sono pronti ad affondare il colpo di mercato per diversi obiettivi. Ci sono tante squadre pronte ad investire e migliorare la rosa già da questa stagione. Altri movimenti però si faranno in vista della prossima estate.

Tante squadre hanno obiettivi comuni, in particolare le big in Italia che, nonostante i problemi economici, hanno deciso di investire in maniera importante per accontentare gli allenatori e i tifosi in vista dei progetti che sono stati fatti. Le squadre top italiane sono pronte a far crescere nuovamente le loro ambizioni dopo qualche anno di difficoltà. Su tutte, ci sarebbero delle società che hanno avuto più difficoltà di tutte in questi ultimi anni e qualcosa sembra destinato a cambiare. Il calciomercato può portare nuovi acquisti per Roma, Inter e Juventus.

E’ attraverso questo calciomercato di gennaio che possono arrivare delle notizie riguardo il futuro di alcuni giocatori che dalla Roma possono andar via. Tanti di questi piacciono in maniera seria ad altre società italiane come Inter e Juventus, ma non sono le uniche squadre. La Roma ha una rosa importante e se non dovesse raggiungere gli obiettivi prefissati allora si inizierà a pensare di cambiare aria per alcuni di questi giocatori. Ci sono sviluppi importanti riguardo gli affari futuri che porteranno alcuni giocatori a fare dei movimenti di mercato.

Roma: deciso il futuro

Tra i vari giocatori che potrebbero andar via c’è sicuramente Chris Smalling che con la Roma sta facendo una stagione importantissima. L’esperto centrale inglese ha dimostrato di essere uno di quelli che può andar via perché in scadenza di contratto a giugno 2023. Già in questo mese di gennaio può liberarsi a zero andando a firmare un pre contratto con un altro club. Infatti, saranno decisivi proprio i prossimi giorni di calciomercato per un possibile trasferimento di Smalling.

Calciomercato Roma: Smalling tra rinnovo e addio

Secondo le ultime di calciomercato la Roma potrebbe dire addio a Smalling. Tiago Pinto è a lavoro per trovare la migliore soluzione riguardo il proprio difensore, che percepisce ad oggi 4 milioni netti a stagione fino a giugno 2023. C’è però nel contratto con i giallorossi una clausola unilaterale esercitabile dall’inglese una volta raggiunte il 50% delle presenze stagionali.

Si tratta di un rinnovo automatico con la Roma per Smalling per un altro anno sempre a 4 milioni a stagione (attuale ingaggio). Al momento però Tiago Pinto e la società giallorossa hanno mandato un messaggio chiaro, la Roma vuole rinnovare per altri 2 anni con il difensore ma a cifre leggermente più basse.

Roma: le squadre interessate a Smalling

Non ci sono sensazioni proprio positive a Roma sul rinnovo di Smalling, anche perché c’è grande concorrenza per il calciatore. Al momento, infatti, ci sono Inter e Juventus in Serie A che vorrebbero chiudere con lui. Altre società importanti si trovano all’estero.

