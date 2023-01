Uno dei due club ai vertici in Serie A, è riuscito a strappare un accordo per il colpaccio di calciomercato del presente e del futuro.

Dal Mondiale alla Serie A, è un gran colpo per la società che stava lavorando sulla trattativa. E, approfittando della partita, proprio in occasione di Inter-Napoli, il ds del club è riuscito a trovare un accordo per piazzare l’acquisto, tra i potenziali migliori in giro per l’Europa.

Ha infatti brillato al Mondiale il giocatore, che ha acceso su di sé le luci di ogni riflettore per quanto riguarda il panorama calcistico mondiale. Dopo la coppa del Mondo avrebbe reso chiare le proprie intenzioni al club d’appartenenza che, spinti dalle volontà del suo entourage, cederanno molto probabilmente il calciatore al top club d’Italia.

Calciomercato, è successo durante Inter-Napoli: accordo per il colpo

Accordo per il colpo di calciomercato, è successo durante Inter-Napoli. Clamorosa rivelazione emersa questa sera perché, stando alle ultime notizie di mercato, dopo il Mondiale svolto dal calciatore il suo arrivo in Serie A sarebbe a un passo.

Dipende infatti solo dalla società ora perché l’accordo con l’entourage sarebbe stato trovato già con il suo entourage, che il ds del club in trasferta per Inter-Napoli ha incontrato approfittando proprio dell’arrivo a Milano.

Parliamo di Azzedine Ounahi, obiettivo e colpo del Napoli. Non per gennaio, perché la trattativa è ben complessa, ma il colpo in programma è per il futuro. E, ad oggi, il calciatore sarebbe più intenzionato a firmare per il Napoli, che per altri club che si sono mossi per lui.

Mercato Napoli, colpo Ounahi: la novità

La notizia è stata chiarita dai colleghi di SportItalia. Il giornalista, nonché esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha rivelato quanto già era accaduto in precedenza tra l’entourage di Ounahi e il Napoli, per l’accordo di mercato. Gli azzurri avrebbero già un accordo con gli agenti di Ounahi, che è stato raggiunto ancor prima del Mondiale. E dunque, Azzedine Ounahi sarebbe già pronto a vestire la nuova maglia del Napoli. Il punto è che gli azzurri dovranno trovare un accordo, invece, con la società francese proprietaria del suo cartellino.

Ultime Napoli, le cifre del colpo Ounahi

Mentre il Napoli dunque avrebbe già in mano un accordo per Ounahi, toccherà trattare con l’Angers per la realizzazione del colpo. Nelle intenzioni dei partenopei c’è quella di piazzare un colpo “alla Rrahmani”, riuscendo a fare come già riuscì al ds Giuntoli, un acquisto a titolo definitivo, lasciando però il giocatore alla base e in prestito per altri sei mesi. Così da poterlo avere in squadra solo al termine dell’annata, lasciando lavorare serenamente Spalletti e i suoi, non toccando molto del gruppo che sta brillando, a prescindere da Inter-Napoli, in questa stagione.

