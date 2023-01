Serie A, derby italiano per il “Chucky” Lozano: la destinazione 💥

Derby di calciomercato per il “Chucky” Lozano, si decide tutto nell’imminente mercato.

Ci sono due club in Italia pronti a prendere il talento messicano che, nel suo futuro, potrebbe non trovare ancora il Napoli per il proprio destino.

Il calciatore messicano non ha ancora messo nero su bianco il rinnovo e l’accordo sembra ancora lontano. Proprio a tal proposito, due dei principali club italiani, stanno monitorando quella che è la situazione in casa Napoli, con i partenopei che starebbero cercando nuove soluzioni al posto di Lozano dallo stesso calciomercato.

Calciomercato Napoli, via Lozano? Derby italiano per il mercato

Si accende un derby italiano per il colpo Lozano, in Serie A. I partenopei vorrebbero evitare di venderlo ad una diretta concorrente ma, di fronte ad una proposta economica vantaggiosa, De Laurentiis potrebbe cedere ugualmente il calciatore.

Molto dipenderà anche dalle sue volontà, lui ha più volte ribadito che al Napoli sta bene, ma tocca capire quali saranno le intenzioni del suo entourage e del Napoli stesso.

La verità è che i rumors non si placano su di lui, a causa di quella che è la situazione contrattuale. E due club in Serie A sono intenzionati a capire quale sarà l’occasione che verrà fuori dal Napoli e da tale situazione legata al “Chucky”: su Lozano c’è infatti l’interesse di Inter e Milan, entrambi i club che hanno bisogno di un nuovo innesto per le corsie.

Mercato Napoli, Lozano diviso tra Inter e Milan: il punto della situazione

C’è da fare il punto sulla situazione di Lozano, probabilmente in uscita dal Napoli. Gli azzurri, stando ai rumors di mercato, stanno valutando diversi profili per le corsie, anche a costo zero, per salutare presumibilmente il messicano a fine stagione.

Discorso analogo per i “senatori” con contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2024. La situazione, infatti, riguarderebbe anche Piotr Zielinski, coinvolto anche lui nelle ipotetiche cessioni. E dunque, Lozano può finire a Milano, con i rossoneri che ad oggi sarebbero più convinti rispetto all’Inter, per il colpo sulla fascia.

Ultime su Lozano, piace anche all’estero: c’è la Premier

C’è la Premier League su Lozano ed è lì che il Napoli vorrebbe spedirlo, per quella che è la sua ipotetica cessione. Farlo solo a fine stagione, quando il contratto sarà in scadenza, per evitare di perderlo a costo zero a fine contratto. Se non dovesse arrivare il rinnovo, infatti, il “Chucky” saluterà e c’è la proposta faraonica del Newcastle che potrebbe arrivare. Secondo i colleghi esteri di Fichajes.net, il futuro di Lozano sarà lontano dal Napoli.

