Serie A: arriva il bomber del Mondiale, accordo per l’acquisto

Il calciomercato può portare in Serie A un grande acquisto. Perché ora la società italiana sembra aver deciso quello che sarà il bomber del futuro in vista dei prossimi anni. Stiamo parlando di un giocatore che si è messo in mostra con grandi qualità in questi ultimi mesi e potrebbe tornare utile proprio alla società rossonera.

Il Mondiale 2022 in Qatar ha aperto le porte a tantissimi giocatori, alcuni in particolare pronti a dare il via ad una carriera ricca di vittorie. Perché diverse società hanno in mente la strategia giusta per potersi assicurare alcuni calciatori che proprio da queste ultime settimane hanno dimostrato di essere in grado di essere da top club e ora le società vogliono fare importanti investimenti. Ci sono alcuni che più di tutti hanno attirato l’attenzione per le prossime finestre di calciomercato, tra cui anche in Serie A.

In Italia hanno guardato con attenzione al Mondiale dove non ha partecipato la nostra Nazionale. Ma lì erano tanti i campioni da visione con il calciomercato che ha aperto le porte alla Serie A. Giovani talenti, occasioni e calciatori esperti che hanno dimostrato ancora di valere tanto. Ci sono importanti novità per quanto riguarda gli investimenti che andranno a fare i club italiani nelle prossime settimane. Qualcosa potrebbe già muoversi a gennaio, seno sarà tutto rimandato all’estate prossima.

Calciomercato Serie A: nuovo acquisto

Sono due le società italiane (nello specifico) che hanno messo gli occhi su un calciatore che può diventare uno dei top player per le prossime stagioni. Perché il giovane calciatore, classe 2000, ha dimostrato di saper andare in gol con regolarità. Inoltre, si tratta di uno di quei profili nuovi del calcio moderno, un giocatore che è capace di stare in più zone del campo e di poter fare senza problemi la differenza.

Il Milan e la Juventus vogliono acquistare Kudus.

Serie A: Kudus tra Milan e Juventus

Come riportato da CalcioMercato.com, il Milan e la Juventus si sono interessati all’acquisto di Mohammed Kudus dell’Ajax. Sul giocatore in Italia ci sono queste due società, ma c’è anche il Tottenham all’estero con una squadre tedesca seriamente interessata a lui. In questa stagione ha già messo a segno 10 gol e il suo valore è di circa 30 milioni di euro. Per questo prezzo lo lascerà partire l’Ajax.

Calciomercato: Kudus verso il Borussia Dortmund

Non sarà facile per Milan e Juventus acquistare Kudus perché si è inserito il Borussia Dortmund in maniera seria. Il club tedesco venderà nelle prossime settimane Jude Bellingham e per questo motivo poi avrà grande disponibilità economica con il mercato.

