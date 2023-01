Il calciomercato della Juventus muove i primi passi verso il futuro. I bianconeri sono già in moto per costruire una rosa importante in vista delle prossime stagioni, con l’obiettivo di risparmiare il più possibile e tenere al meglio possibile i conti a bilancio.

La Juventus sta studiando per il calciomercato della prossima estate, provando ad agire con effetto immediato. La prima parte di stagione dei bianconeri ha scoperto le carte “nere”, visto che ci sono stati tanti problemi sia in quanto a vittorie e risultati, sia per quanto riguarda gli infortuni.

Calciomercato Juventus, colpo d’oro in mediana

I continui infortuni dei titolari di Allegri costringono la Juventus ad agire sul mercato. I bianconeri stanno continuando a guardare con estremo interesse ai colpi da mettere a segno per il presente e per il futuro. Il tencnico si è sempre detto non completamente soddisfatto della rosa messa a disposizione dalla società e ora sta aspettando i colpi nuovi per migliorare.

La dirigenza della Juventus itende migliorare la rosa di Allegri già nei prossimi giorni. Ma intanto si guardano già ai colpi da mettere a segno in futuro, andando a spingere sui nuovi talenti generazionali. Si stanno valutando diversi nomi come possibili nuovi innesti per la prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha messo nel mirino il Pogba inglese. Il talento britannico è al centro di numerose voci che possono cambiare il suo futuro e tra le pretendenti di spicco c’è anche la Juve.

Juventus, affare Iroegbunam: arriva a parametro zero

Tim Iroegbunam è al centro dei desideri di calciomercato della Juventus. I bianconeri devono mettere a segno colpi importanti in vista del futuro, per provare a risalire la china e migliorare la rosa con i giovani talenti. Ci sono già Miretti e Fagioli su cui investire e puntare per le prossime stagioni, ma ora c’è la possibilità di andare a prendere uno dei nuovi campioni generazionali.

Secondo quanto riferito da teamtalk.com, Tim Iroegbunam è il nome nuovo su cui lavora la Juventus. Il giovanissimo centrocampista inglese, è in scadenza di contratto con il Birmingham e potrebbe non rinnovare con il club inglese.

Nigeriano di nascita, inglese di passaporto, il classe 2003 è considerato un calciatore molto simile a Paul Pogba. È la nuova stella del calcio inglese e potrebbe presto spiccare il volo come uno dei migliori centrocampisti del futuro.

Calciomercato Juve, Iroegbunam: c’è il Borussia Dortmund

La Juventus e il Borussia Dortmund sono sulle tracce di Tim Iroegbunam. Il centrocampista inglese è al centro di numerose voci che possono cambiare il suo futuro ma i bianconeri sono pronti a tentare l’assalto per anticipare i gialloneri. Il motivo che potrebbe favorire il club tedesco è l’addio di Jude Bellingham: in csso di cessione a cifre enormi, il BVB punterà sul “nuovo Pogba inglese” e proverà a portarlo in Bundesliga.

