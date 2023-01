Calciomercato, l’Inter ora trema: offerta imminente per Skriniar

Importanti novità arrivano sul calciomercato invernale dell’Inter, visto che dopo le ultime settimane i nerazzurri rischiano ora di perdere davvero Milan Skriniar.

L’ultima offerta di rinnovo pervenuta agli agenti non convince a pieno il centrale slovacco che, a questo punto, starebbe iniziando a guardarsi intorno mettendo in bilico il suo futuro in nerazzurro. Questa situazione non agevola sicuramente le trattative dell’Inter che nei prossimi giorni dovrà far fronte ad un altro problema.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club meneghino dovrà controbattere e proteggersi da un’offerta di uno dei club più importanti al mondo intenzionato ad acquistare Skriniar per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Calciomercato Inter, Skriniar può partire: offerta imminente

E’ oramai risaputo che l’obiettivo dell’Inter per questo calciomercato invernale è quello di riuscire a blindare Milan Skriniar, facendogli rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il club nerazzurro è riuscito in questi mesi a controbattere gli assalti dei miglior club del mondo, ma gennaio si prospetta essere un mese ancora più complicato.

Stando alle ultime notizie, infatti, in queste ore la big d’Europa si sarebbe decisa a studiare un’offerta da presentare all’Inter per anticipare la concorrenza e strappare ai nerazzurri Skriniar già a gennaio, decidendo di non aspettare che lo slovacco vada in scadenza.

Secondo 90min.com, infatti, con le trattative che continuano a non registrare novità importanti, il Liverpool sarebbe pronto a sfruttare questa situazione fra l’Inter e Skriniar per ingaggiare il difensore già nel prossimo calciomercato, regalando a Jurgen Klopp un nuovo difensore centrale per puntare la rimonta in campionato.

Inter, anche il Liverpool punta Skriniar: obiettivo per gennaio?

Il tempo passa e Milan Skriniar non ha ancora firmato il suo rinnovo di contratto con l’Inter, motivo per il quale dalle parti della sede nerazzurra si inizia ad alzare un polverone di pessimismo in merito a questa trattativa.

Troppi sono i club importanti che in questi mesi hanno attirato l’attenzione del difensore slovacco, ed è proprio per questo che ad oggi non si registra alcuna novità sulle trattative con l’Inter. Se da un lato c’è lo scontento nerazzurro dall’altro c’è la volontà dei Reds di provare a sfruttare a proprio favore questa situazione, provando a risolvere di conseguenza un problema che nelle scorse ore ha messo a dura prova Klopp.

Stando alle ultime notizie, infatti, visto il recente infortunio di Van Dijk il Liverpool starebbe pensando di acquistare un difensore centrale nel prossimo calciomercato, con Skriniar dell’Inter primo nome della lista.

Non solo Liverpool: l’Inter deve coprirsi le spalle anche da altre big per Skriniar

Mentre il Liverpool riflette sulle condizioni di Van Dijk e sul come muoversi nel prossimo calciomercato, l’Inter deve guardarsi le spalle anche da altri top club europei interessati a Milan Skriniar.

Chelsea, Manchester City, Manchester United e Newcastle sarebbero infatti pronte a fiondarsi sul classe ’97 qualora lo slovacco dovesse decidere di non rinnovare con i nerazzurri, ma ciò che realmente preoccupa l’Inter è che il PSG potrebbe decidere di rinforzarsi nel prossimo calciomercato con Skriniar qualora Sergio Ramos dovesse dire addio.

