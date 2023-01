L’Al-Nassr non ha intenzione di fermarsi e, dopo il colpo Cristiano Ronaldo, sarebbe clamorosa la notizia di calciomercato sull’ex compagno di squadra.

A fine carriera, dopo aver fatto una scelta precisa dopo l’addio al club nel quale ha militato praticamente per tutta la carriera, potrebbe ora scegliere di seguire l’ex compagno di squadra e amico, Cristiano Ronaldo.

Una scelta che permetterebbe al club di prendere un altro grande campione, dopo la meravigliosa carriera svolta e fatta di titoli. Il nome sarebbe stato indicato a sorpresa, proprio da Cristiano Ronaldo, per tornare a giocare insieme all’Al-Nassr.

Calciomercato, l’Al-Nassr fa felice Cristiano Ronaldo: il colpo

Colpo da cifre faraoniche per un’altra leggenda del calcio che, a fine carriera, finirebbe a giocare proprio nel club di Cristiano Ronaldo, in Arabia Saudita.

Sarebbe questa la scelta, indicata proprio dall’asso portoghese che per migliorare ulteriormente la rosa dopo aver appena conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra. Una scelta precisa, perché cominciare l’esperienza con lui nonostante le presenze già importanti di Ospina, Aboubakar, Talisca, Luiz Gustavo e molti altri al club saudita, sarebbe tutta un’altra cosa.

Ha bisogno probabilmente di un amico, compagno di squadra che già conosce, per sentirsi ancora più a suo agio, calandosi nella realtà dell’Arabia Saudita. E infatti, l’Al-Nassr sarebbe pronto a piazzare il colpo Pepe, per la difesa.

Pepe all’Al-Nassr, la notizia che fa felice Cristiano Ronaldo

Sono i colleghi di Marca, dalla Spagna, a riportare la notizia sui due calciatori che hanno brillato in Liga con la maglia del Real Madrid. Insieme di nuovo, in un club e non da rivali come si era immaginato prima dell’arrivo in Arabia Saudita di CR7. Cristiano Ronaldo, infatti, avrebbe potuto affrontare Pepe nella Liga portoghese, qualora avesse vestito la maglia dello Sporting.

E invece, Pepe e Cristiano Ronaldo potrebbero ritrovarsi all’Al-Nassr. Ci sarebbero serie intenzioni, con un contratto faraonico per il difensore del Porto, che potrebbe accettare nell’immediato per giocare assieme al suo compagno di squadra di sempre, CR7.

Ultime sull’Al-Nassr, Pepe e Ronaldo di nuovo insieme: si può fare subito

Si può fare subito, per il colpo di calciomercato dell’Al-Nassr, che prenderebbe così Pepe dopo Cristiano Ronaldo, per il gran colpo in Arabia Saudita. Dopo aver già preso il centravanti portoghese, l’altro tassello potrebbe essere sempre un ex Real Madrid, storico ex compagno di squadra appunto di Cristiano Ronaldo.

