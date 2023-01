Calciomercato Lazio, tesoretto per Sarri: lo stanno vendendo 🤑

Campanello d’allarme in casa Lazio. La sconfitta di ieri contro il Lecce ha acceso i riflettori sulla squadra di Sarri. Intanto il tecnico è pronto a sfruttare il tesoretto per rinforzare la squadra.

Arrivano aggiornamenti riguardo la cessione del giocatore che potrebbe fruttare alla Lazio ben 9 milioni di euro, ecco cosa sta succedendo.

C’è l’Atletico Madrid sulle tracce del calciatore. Una notizia che dalle parti di Formello è stata accolta con grande entusiasmo. L’auspicio è che l’affare possa chiudersi a stretto giro in modo tale che Sarri possa utilizzare il tesoretto per acquistare nuovi giocatori. Nel mirino del tecnico ci sono un terzino sinistro ed un vice Immobile.

Calciomercato Lazio: lo stanno vendendo

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il futuro di Vedat Muriqi non sarà più al Maiorca. Il calciatore kosovaro, protagonista in Liga con prestazioni d’alto livello, è finito nel mirino dell’Atletico Madrid che cerca una prima punta di spessore.

Dopo aver ceduto ai Wolves Matheus Cunha, Simeone è pronto a prendere e portare all’Atletico Madrid Muriqi. Ecco perché questa è una buona notizia per la Lazio che potrebbe incassare 9 milioni.

Lazio, svelato l’accordo con il Maiorca: ecco quanti soldi arrivano in caso di cessione di Muriqi

Quando l’attaccante si trasferì in Spagna, i biancocelesti trovarono un accordo con il Maiorca per l’incasso del 45% sulla futura rivendita. Secondo le ultime indiscrezioni, Muriqi potrebbe passare all’Atletico Madrid per 20 milioni. In questo casa la Lazio potrebbe incassarne 9. Soldi utili per Sarri che potrebbe reinvestirli subito. Nel mirino del tecnico c’è un terzino sinistro ed un vice Immobile.

Tra i nomi accostati alla Lazio nell’ultimo periodo ci sono quelli di Luca Pellegrini e Fabiano Parisi, in difesa. Mentre in attacco l’ipotesi più concreta è quella di Federico Bonazzoli della Salernitana. Affari, questi, che possono entrare nel vivo verso la metà, fine, gennaio 2023.

Muriqi all’Atletico Madrid, sorride la Lazio

Vedat Muriqi all’Atletico Madrid in questo calciomercato di gennaio. La Lazio ci spera. Il kosovaro, autore di 13 gol e tre assist in 18 partite, è nel mirino di Simeone. In caso di partenza dal Maiorca, il club biancoceleste incasserebbe il 45% sulla vendita. A riportare la notizia è il portale spagnolo fichajes.net

