Mbappé rovina il Milan: ha deciso lui il futuro, va via in estate 💣

Il calciomercato del Milan sarĂ fatto di colpi eccellenti e di cessioni illustri. Tutti i migliori calciatori rossoneri si sono messi in mostra con prestazioni spettacolari negli ultimi anni e hanno attirato gli occhi delle grandi.

Anche gli stessi top player delle squadre avversarie temono e ammirano alcuni calciatori del Milan, tanto da desiderarli per il proprio club. È questo il caso di Kylian MbappĂ© che ha deciso di rovinare i piani mercato del Milan, chiedendo l’immediato acquisto di un calciatore del Milan alla sua nuova squadra, e non al PSG. Il campione francese sembra intenzionato a volerlo a tutti i costi con sĂ© e farĂ anche da direttore sportivo in questo affare.

Calciomercato Milan, Mbappé rovina i rossoneri: lo porta con sé

Il Milan sta giĂ valutando le strategie di calciomercato per la stagione 2023/34. Paolo Maldini e Fredric Massara hanno studiato e valutato dei profili di grandissimo spessore internazionale che aumenterebbero il valore della squadra attuale. Ma in casa Milan non sono da escludere anche cessioni di primissimo livello.

Per il mercato del Milan, infatti, prima di acquistare calciatori costosi sarĂ importante incassare dalla cessione di almeno un big, oltre che da quelle dei calciatori che non stanno dando grande apporto alla squadra.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Kylian MbappĂ© porta via dal Milan la stella rossonera. Il campione francese vuole intraprendere una nuova avventura dopo il PSG per la prossima stagione e ha chiesto l’innesto immediato di un calciatore della squadra di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez torna al Real Madrid?

Il futuro di Theo Hernandez tiene il Milan con il fiato sospeso. Il campione francese Ăš stato uno dei migliori in assoluto delle ultime stagioni e ora potrebbe cambiare maglia per vivere un’avventura ancora piĂč importante.

Kylian MbappĂ© intende “rovinare” il Milan: ha chiesto l’innesto di Theo Hernandez al Real Madrid. Il fenomeno del PSG a fine stagione potrebbe vivere il sogno di trasferirsi a Madrid ma non ha intenzione di farlo se non prenderanno anche il terzino sinistro del Milan.

MbappĂ©, secondo quanto riferito da fichajes.net, avrebbe giĂ stabilito la lista dei calciatori che dovrĂ acquistare il Real Madrid per fargli accettare la proposta di trasferimento. La notizia ha del clamoroso sia per il Milan – che perderebbe uno dei suoi uomini migliori e uno dei capitani – ma anche per i ‘Galacticos’ che permetterebbero alla star francese di decidere come e in che ruolo spendere cifre astronomiche.

Milan, quanto vale Theo Hernandez?

Il ritorno di Theo Hernandez al Real Madrid sarebbe possibile con l’arrivo di MbappĂ© ai ‘Galacticos’. Il fenomeno francese vuole l’amico con sĂ© e ha chiesto di prenderlo ad ogni costo. Per il Milan, perĂČ, Ăš incedibile e dovrebbero arrivare offerte faraoniche, sia per il club che per il calciatore, per far cambiare idea a tutti. E si parla di cifre esorbitanti, dai 60 agli 80 milioni di euro per l’esterno sinistro che in Serie A e in maglia rossonera ha completato il suo straordinario percorso di crescita ed Ăš diventato un top player.

