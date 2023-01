Milan, volto nuovo sulla trequarti: arriva la rivelazione della Serie A

Il 2023 del Milan potrebbe iniziare con un grande colpo di calciomercato. La vittoria contro la Salernitana e la sconfitta del Napoli hanno riacceso le chance Scudetto e ora si vuole puntare alla rimonta completa. Come farlo? Con l’innesto di nuovi calciatori che possano accrescere il valore della rosa di Pioli.

Le notizie in arrivo per il Milan sono molto importanti e riguardano un nuovo innesto. La dirigenza rossonera è rimasta folgorata da quanto hanno potuto vedere da vicino in Serie A e il futuro del giovane talento potrebbe essere in rossonero. Paolo Maldini presto andrà all’assalto per chiudere l’affare.

Calciomercato Milan, arriva il nuovo talento della Serie A

Il calciomercato del Milan punta al ringiovanimento totale della rosa. L’innesto di De Ketelaere in estate va esattamente in questa direzione e ora la società intende continuare con la “linea verde” per rendere ancora più competitiva la squadra di Stefano Pioli. Servono volti nuovi, calciatori dal grande estero, capaci di poter fare la differenza nei momenti no della squadra.

Altri Leao sono difficili da scovare in giro per il mondo e allora la società inizia a guardare in Serie A per capire chi sono i giovani talenti da poter portare in rossonero il prima possibile, anticipando la concorrenza.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha deciso di puntare sul nuovo talento della Serie A. Le sue prestazioni sono state ottime fino ad ora e il suo profilo è estremamente interessante per migliorare il parco offensivo di Stefano Pioli.

Milan su Joan Gonzalez del Lecce: c’è concorrenza straniera

Il Milan ha deciso di puntare fortemente su Joan Gonzalez del Lecce. Il talento dei salentini è la vera rivelazione della Serie A e il suo estro non è passato inosservato in casa rossonera. Con Baroni sta iniziando a sviluppare tutte le sue qualità, sia in zona offensiva che in ripiegamento e la sua crescita è finita sotto gli occhi di Paolo Maldini.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, Joan Gonzalez è il prescelto dal Milan per la trequarti. I rossoneri hanno un problema in quel reparto, con Messias, Saelemaekers e De Ketelaere che faticano ad incidere come dovrebbero, e stanno cercando sostituti all’altezza della situazione.

Il colpo Joan Gonzalez, però, non è semplice. La concorrenza dei top club europei è asfissiante e potrebbe portare a numerosi problemi in casa rossonera. Ci sono Borussia Dortmund, Tottenham ed Everton che hanno già visionato da vicino il talento dello spagnolo classe 2002.

Milan su Joan Gonzalez: le cifre

Il colpo Joan Gonzalez per il Milan sarebbe importantissimo in vista del futuro. Ha solo 21 anni e un talento di tutto rispetto che Pantaleo Corvino ha saputo riconoscere dalla “cantera” del Barcellona. Arrivato a parametro zero nel momento storico-economico peggiore del club blaugrana, oggi vale almeno 10 milioni e il Lecce sotto quella cifra non intende scendere.

Soldi non impossibili da sborsare per i rossoneri che stanno valutando all’innesto dello spagnolo per smuovere le carte della Serie A.

