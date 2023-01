Juventus, colpo d’oro e show di mercato: firma subito

Il calciomercato della Juventus potrebbe impazzare all’improvviso. I bianconeri stanno pian piano risalendo la china in Serie A e in Europa e hanno intenzione di continaure a crescere dopo le vicende emerse nell’ultimo periodo.

I problemi della Juventus, però, non possono riguardare anche Massimiliano Allegri e la sua rosa, che deve badare solo ed esclusivamente al campo per far sì che la stagione in corso diventi importante in vista del futuro. La Juve vuole tornare grande e, soprattutto, vuole tornare a vincere e la nuova dirigenza sta valutando i nomi che offre il mercato per migliorare la qualità del gioco bianconero.

Calciomercato Juventus, super regalo per Allegri: le ultime

La Juventus si è messa al lavoro per il calciomercato, con gli occhi fissi sulla prossima stagione. Allegri vuole allenare una rosa migliore per tornare a vincere sia in Serie A che in Europa. Ora cambia il canovaccio gestionale del club bianconero e potrebbero arrivare tanti giovani di grandissime prospettive. Già le prossime settimane potrebbero essere determinanti in tal senso: si vuole progettare già oggi la rosa per la stagione 2023/24.

Già a gennaio potrebbero esserci sorprese importanti con vista sull’anno prossimo. Secondo Allegri mancano ancora dei tasselli da sistemare per il proseguimento della stagione e per avere la rosa pronta già in vista di un futuro che si preannuncia ricco di cambiamenti.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, la Juventus sta pensando all’innesto di un campione. Allegri lo ha adocchiato diverso tempo fa e ora ha l’opportunità di chiedere alla società di prenderlo per migliorare la rosa.

Juventus, obiettivo Pavlovic dal Salisburgo

La Juventus ha deciso di puntare fortemente su Strahinja Pavlovic per la difesa. Il difensore classe 2001, attualmetne al Salisburgo, potrebbe essere il colpo ad efetto per il calciomercato di gennaio. Il centrale serbo sembra poter diventare il profilo giusto per i bianconeri per qualità, caratteristiche e modo di stare in campo.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Pavlovic è il nome che più di tutti piace alla Juventus per il futuro. Essendo anche mancino, è diventato il prescelto della dirigenza bianconera, che cerca un centrale con questa caratteristica.

Inoltre, Pavlovic è già un titolarissimo della Serbia e la sua cattiveria agonistica ha già permesso paragoni illustri con Giorgio Chiellini. Il “gigantesco” difensore serbo potrebbe rappresentare il futuro della Juve.

Pavlovic: un gigante per la Juventus. Le cifre

Strahinja Pavlovic è il nome in cima alla lista della Juventus. Gigante di 194 centimetri, è diventato il prescelto per la difesa bianconera e presto potrebbe essere formulata la giusta offerta per strapparlo al Salisburgo. Ma non sarà semplice portarlo via dal club di Red Bull, che cede i suoi giovani campioni sempre a cifre astronomiche.

La Juventus, per prendere Pavlovic non spenderà meno di 20 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche le altre big europee ma i bianconeri sperano di convincerlo anche con l’aiuto di Dusan Vlahovic.

