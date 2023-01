Calciomercato Juve: 30MLN per il centrocampista

Svolta di calciomercato della Juventus: sul piatto 30 milioni di euro per prendere il centrocampista. Ecco cosa sta succedendo.

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo la sessione invernale di mercato dei bianconeri che sono a lavoro per rinforzare la squadra di Allegri. Ieri la squadra è stata protagonista di una vittoria sofferta sul campo della Cremonese. In attesa dei rientri degli infortunati (Pogba, Di Maria, Bonucci, Vlahovic), il tecnico si augura che presto la rosa possa essere rinforzata con l’innesto di qualche giocatore.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a riportare le indiscrezioni relative al calciomercato Juve con la società pronta a definire un colpo importante. Sul piatto ci sono ben 30 milioni di euro. Una svolta potrebbe arrivare molto presto, anche in concomitanza con il prossimo Consiglio d’Amministrazione che segnerà la nuova era del club con la nomina dei nuovi consiglieri e presidente.

Calciomercato Juve: lo stanno prendendo

Secondo le ultimissime notizie di mercato Juve, sarebbe molto vicina la cessione di Weston Mckennie. Il calciatore è finito nel mirino di molti club, tedeschi ed inglesi. Il suo addio potrebbe fruttare ben 30 milioni di euro.

Cifra che potrebbe essere subito reinvestita dalla società che ha messo nel mirino Mac Allister e non solo. Un altro obiettivo dei bianconeri è quello di prendere subito un terzino destro, che possa in futuro sostituire Cuadrado che è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Tutte dinamiche, queste, che saranno risolte nelle prossime settimane.

Ultime Juve, si avvicina l’addio di Mckennie

Il futuro di Weston McKennie può essere al Bournemouth. La società inglese è disposta ad accontentare la Juve e a mettere sul piatto 30 milioni di euro per prendere il centrocampista statunitense.

La concorrenza non manca, il giocatore è nel mirino anche di Aston Villa e Borussia Dortmund che però non vogliono investire tutti quei soldi per il giocatore. Anche Mckennie non è convintissimo di approdare in un club di seconda fascia. Ecco perché non è da escludere neanche una permanenza in bianconero del centrocampista.

Calciomercato Juve: scelto il sostituto di Mckennie, è Mac Allister

In caso d’addio di Mckennie, che può andare in Premier League al Bournemouth, la Juve è pronta ad accontentare Massimiliano Allegri e a prendere il centrocampista argentino Mac Allister.

Tutto, però, passerà dal prossimo Consiglio d’amministrazione che varerà le nuove linee guida. Dopo il 18 gennaio, dunque, si capirà se il club bianconero potrà operare in questa sessione invernale di mercato e investire nuovi capitali per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico.

