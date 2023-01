Joao Felix può firmare subito, colpaccio di mercato: svelata la destinazione 💣

Svelata la destinazione del fuoriclasse portoghese che, dopo l’addio all’Atletico Madrid, potrĂ giocare in un club di Champions League.

L’asso portoghese, deluso da quanto venuto fuori in questa prima fase di stagione non solo per l’eliminazione dalla Champions League con il suo Atletico, ma anche per quanto accaduto al Mondiale, sarebbe pronto ad una nuova avventura.

Non si discute il suo talento, nonostante le esperienze da alti e bassi vissute sia col club che con la Nazionale e infatti c’è chi punterĂ ancora su di lui. Il valore di mercato resta ancora altissimo e c’è un club, nell’elite del calcio mondiale, che è pronto a mettere le mani sul suo cartellino.

Calciomercato, colpo Joao Felix: la notizia dall’estero

Accostato anche ai club di Serie A, Joao Felix è l’oggetto del desiderio di calciomercato, per il presente e per il futuro. E infatti, lo stesso centravanti portoghese, ha un valore di mercato enorme.

In Serie A, accostato a Inter e Milan, sembra essere difficile immaginarlo, a causa proprio dell’enorme cifra che chiederebbe l’Atletico per la sua cessione. Ma c’è chi in Europa può permettersi un colpo così e, di fronte ad un ricambio generazionale che dovrĂ fare il club, si partirĂ all’assalto proprio per lui.

Dalla Spagna, infatti, fanno sapere che il PSG punterĂ tutto su Joao Felix. Per il presente e per il futuro, il centravanti portoghese potrebbe essere il nuovo titolare del club transalpino.

Mercato PSG, colpo Joao Felix: le ultime dalla Spagna

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare quelle che sono le ultime notizie di calciomercato su Joao Felix. Il centravanti portoghese avrebbe intenzione di mettersi in gioco in un nuovo campionato, lasciando non solo l’Atletico Madrid, ma anche la Liga.

Il Barcellona sembrava essersi mosso su di lui, ma con la “paura” di ritrovarsi un Griezmann-bis al Barcellona, hanno deciso di puntare su altro. E infatti, Joao Felix, saluterĂ la Spagna. Una trattativa per il gran colpo sarebbe stata avviata con il PSG, per l’approdo in Ligue 1 del talento ex Benfica.

Ultime su Joao Felix, le cifre per il colpo del PSG

ToccherĂ sborsare una cifra importante per il colpo Joao Felix in casa PSG, tant’è che si dovrĂ partire da una base di 60 milioni di euro. E un acquisto di tale portata, obbligherĂ i parigini a riflettere sul tridente composto da Messi, Mbappè e Neymar, con il campione del Mondo – la Pulce – che potrebbe scegliere di non rinnovare con il club parigino.

