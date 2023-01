Calciomercato, Hulk torna in Europa: lotterà per lo Scudetto🔙

Dopo sei anni lontano dal Vecchio Continente Givanildo Vieira de Souza, comunemente noto come Hulk, è pronto a tornare in Europa in questo calciomercato per dire nuovamente la sua nel “calcio che conta” a 36 anni. Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore brasiliano sarebbe ad un passo dall’accettare la richiesta di un club che, con l’esperienza ed il carisma di un giocatore come Hulk, punterebbe a vincere uno storico Scudetto. Nelle prossime ore ci potrebbero essere importanti aggiornamenti, ma le trattative sono arrivate alle battute finali.

Calciomercato, colpo stellare in attacco: Hulk ad un passo

Importanti novitĂ arrivano sul futuro di Hulk nel prossimo calciomercato. L’attaccante brasiliano, noto in tutto il mondo per la sua forza, sarebbe infatti entrato nel mirino di un club europeo, desideroso di rinforzare  nel Vecchio Continente a sei anni dal suo addio.

L’avventura di Hulk all’Atletico Mineiro sembra dunque essere giunta ai titoli di coda nonostante abbia un contratto che lo lega club carioca fino al dicembre del 2024, ma l’opportunitĂ di tornare a giocare in Europa è troppo ghiotta per non accettare o comunque non approfondire i dialoghi con il club del Vecchio Continente.

Stando infatti a quanto riportato dall’agenzia turca Ihlas Haber Ajansi, dopo l’addio di Balotelli l’Adana Demispor avrebbe individuato in Hulk il perfetto innesto per l’attacco di Vincenzo Montella nel prossimo calciomercato.Â

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

L’Adana pensa ad Hulk: Montella vuole il colpo d’effetto

L’Adana Demirspor sogna in grande per questa stagione, anche perchè l’attuale situazione di classifica permette alla formazione di Vincenzo Montella di puntare al titolo di Super Lig, o comunque ad uno storico piazzamento in Europa.

I 6 punti dal Galatsaray capolista non sono tantissimi, ma ad oggi nello spogliatoio dell’Adana manca quel profilo di esperienza che possa permettere alla formazione di Montella di non perdere il treno di quelle tre lì davanti. L’addio di Balotelli poteva dividere un gruppo che invece si è dimostrato essere forte anche difronte alle difficoltĂ , ma il tecnico italiano ha comunque intenzione di alzare l’asticella del suo gruppo con un nome di grido.

Tra i diversi profili selezionati, l’Adana ha alla fine deciso di puntare su Hulk nel prossimo calciomercato. L’attaccante brasiliano manca in Europa da sei anni, ma le sue esperienze al Porto ed allo Zenit miste al suo carisma potrebbero e non poco aiutare Montella e compagni a raggiungere risultati storici.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, presa la stella della Dinamo Zagabria: visite mediche per lui🌟

Calciomercato, Hulk verso la Turchia: le richieste dell’Atletico Mineiro

Per riportare in Europa Hulk c’è bisogno di sborsare qualcosa, anche perchè il brasiliano va in scadenza con l’Atletico Mineiro solo nel dicembre del 2024. La valutazione ad oggi non è sicuramente ai livelli della sua prima esperienza in Europa, ma il club carioca non ha alcuna intenzione di fare sconti o comunque svendere il suo giocatore, che nonostante i 36 anni continua a dire la sua in Brasile.

Stando infatti a dati Transfermarkt, l’Atletico Mineiro sarebbe disposto a cedere Hulk nel prossimo calciomercato solo difronte ad un’offerta di almeno 3 milioni di euro.Â

LEGGI ANCHE >>>Â Milan, volto nuovo sulla trequarti: arriva la rivelazione della Serie A